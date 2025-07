Amazon produziert ersten "My Little Pony" Live-Action-Film

Die magischen Ponys aus "My Little Pony" stürmen bald die große Leinwand. Erstmals soll das beliebte Franchise, das seit der Entstehung in den 1980er-Jahren zahlreiche Herzen erobert hat, als Live-Action-Film umgesetzt werden. Das Gemeinschaftsprojekt von Amazon MGM Studios und Hasbro Entertainment wurde kürzlich angekündigt, wie Variety berichtet. Details zur Handlung, zur Besetzung oder zum Kreativteam des Films gibt es bisher allerdings noch keine. Die Produktion befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Die Geschichte von "My Little Pony" begann 1981 als Spielzeuglinie und wurde bald zu einem weltweiten Phänomen. Nachdem 1986 das erste "My Little Pony"-Abenteuer als Zeichentrickserie über die Bildschirme flimmerte, folgten unzählige Spin-offs, Serien und Filme, darunter "My Little Pony: Freundschaft ist Magie" und der Netflix-Hit "My Little Pony: Eine neue Generation". Die bisher letzte große Kinoveröffentlichung war der Animationsfilm "My Little Pony – Der Film" im Jahr 2017. Dieser überzeugte nicht nur durch eine prominente Besetzung, darunter Emily Blunt (42) und Zoe Saldaña (47), sondern war auch mit einem Budget von 5,6 Millionen Euro ein finanzieller Erfolg, da er weltweit über 51 Millionen Euro einspielte.

Mit der geplanten Realverfilmung könnte der Erfolg von My Little Pony weiter ausgebaut werden. Ursprünglich vor allem auf junge Mädchen zugeschnitten, hat sich das Franchise in den letzten Jahren zu einem kulturellen Phänomen mit einer vielfältigen Fangemeinde entwickelt. Insbesondere die "Bronies", erwachsene, meist männliche Fans der Ponys, haben das Image der Marke nachhaltig geprägt und Geschlechterklischees aufgebrochen. Ob die Live-Action-Produktion tatsächlich an die bisherigen Erfolge anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Szene aus dem "My Little Pony"-Film

Zoe Saldana bei den Oscars 2025

Einhörner in "My Little Pony"

