Leben im Schatten: Tammy Hembrows Schwester packt aus

Tammy Hembrows (31) Halbschwester Starlette Thynne hat in einem Podcast ein bewegendes Geständnis gemacht. Sie offenbarte, dass der Versuch, als Influencerin wie ihre ältere Schwester erfolgreich zu sein, sie in eine gefährliche Spirale aus Drogen, Alkohol und Depressionen stürzte. Starlette sprach im "Deliverance Down Under"-Podcast darüber, wie sie in der Schule häufig auf ihre Schwester angesprochen wurde und sich von diesem Schatten losreißen wollte. Stattdessen führte sie der wachsende Druck auf Social Media in eine Identitätskrise. Besonders schwierig sei es für sie gewesen, neben ihren älteren Schwestern, die sie als schön und erfolgreich empfand, ihren eigenen Weg zu finden.

Starlette erzählte, dass sie zunächst keinen Instagram-Account führen wollte, dann jedoch nach einem Fotoshooting für eine von Tammys Marken mit einem Mal viele Follower dazugewann. Mit der neuen Aufmerksamkeit kam jedoch auch der Druck, einem bestimmten Bild zu entsprechen. Unsicherheiten und ein schwaches Selbstbewusstsein ließen sie zu Alkohol und Drogen greifen, um bei Events bestehen zu können. "Ich hatte eine wackelige, niedrige Selbstwahrnehmung", erklärte sie. Die Situation eskalierte schließlich in selbstzerstörerischem Verhalten und in einer schweren depressiven Phase, aus der sie sich nur schwer befreien konnte. Der Glaube an einen Neuanfang und Gespräche mit einem gläubigen Familienmitglied halfen ihr, wieder Hoffnung zu schöpfen.

Die Familie Hembrow – allen voran Tammy mit ihren erfolgreichen Social-Media-Profilen – sieht sich nun mit der Schattenseite des Ruhms konfrontiert. Während Tammy als Influencerin, Model und Unternehmerin weltweit Beachtung findet, musste Starlette gegen die Schattenseiten kämpfen, die das Streben nach Anerkennung in dieser Branche mit sich bringen kann. Der Podcast machte auch deutlich, wie herausfordernd es sein kann, in einer großen und bekannten Familie seinen Platz zu finden und sich selbst treu zu bleiben. Dennoch scheint Starlette heute auf einem positiven Weg zu sein, indem sie offen über ihre Vergangenheit spricht und Stärke aus ihrem Glauben und ihrer Familie schöpft.

Getty Images Starlette Thynne im Oktober 2020 in Australien

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

