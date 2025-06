Verfahren eingestellt: Katrin Sass muss 7.000 Euro zahlen

Ein erschreckender Vorfall am Müggelsee sorgt für Aufsehen: Die Schauspielerin Katrin Sass (68), bekannt aus Produktionen wie "Goodbye Lenin" und "Weißensee", soll an Ostern 2024 eine Gruppe Picknicker fremdenfeindlich beschimpft und angegriffen haben. Alles begann, als ihr frei laufender Hund die Picknicker bedrängte und einen 29-Jährigen leicht verletzte, berichtet Bild. Laut Zeugenaussagen eskalierte die Situation, als Sass auf die Gruppe zuging, sie beschimpfte und bedrohte. Eine Frau, die die Szene filmte, soll sie sogar mit ihrer Hundeleine bedroht haben. Das Amtsgericht Tiergarten hat das Verfahren mittlerweile eingestellt, aber die Schauspielerin muss Zahlungen in Höhe von 7.000 Euro leisten.

Die Umstände des Vorfalls sind auch nach Abschluss des Verfahrens nicht restlos geklärt, da unterschiedliche Aussagen der Beteiligten vorliegen. Sass bestreitet die Vorwürfe über ihren Anwalt und betont, sich stets gegen Fremdenfeindlichkeit eingesetzt zu haben. Nach Angaben des Gerichts muss die 68-Jährige nun je 1.000 Euro an die vier betroffenen Personen und 3.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Trotz dieser finanziellen Wiedergutmachung wird das Verhalten der prominenten Schauspielerin weiterhin stark diskutiert.

Abseits dieser Kontroversen hat Katrin Sass in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über ihren persönlichen Werdegang und ihre Kämpfe gesprochen. Die renommierte Schauspielerin ging offen mit ihrer früheren Alkoholabhängigkeit um, die sie seit über zwei Jahrzehnten überwindet. Ihr beeindruckender Weg aus der Sucht und ihre Erfolge auf der Leinwand machten sie zu einer angesehenen Persönlichkeit. Dieser Vorfall jedoch könnte das Bild, das viele von ihr haben, beeinflussen – eine Situation, die für die einst gefeierte Künstlerin sicherlich nicht einfach ist.

Bieber, Tamara Katrin Sass, Schauspielerin

Getty Images Katrin Sass im Oktober 2021 in Berlin

