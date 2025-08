Körperverletzung: Sport-Star Sha'Carri Richardson verhaftet

Sha'Carri Richardson wurde am Sonntag am Flughafen in Washington verhaftet. Der Vorfall ereignete sich an einem Sicherheitskontrollpunkt, an dem die Olympiasiegerin laut eines Polizeiberichts ihren Freund, den Leichtathleten Christian Coleman, körperlich attackiert haben soll. Das berichtet TMZ. Sicherheitsaufnahmen zeigen, wie eine zunächst verbale Auseinandersetzung der beiden eskalierte: Sha'Carri schubste ihren Freund gegen eine Säule und warf später auch mit Kopfhörern nach ihm. Obwohl Christian eine Anzeige verweigerte, wurde die Sprinterin wegen Körperverletzung festgenommen.

Die Situation begann offenbar, als Christian den Streit vermeiden wollte und versuchte, sich von seiner Freundin zu entfernen. Sha'Carri folgte ihm jedoch und griff erneut an, sodass er schließlich zurück zu den Sicherheitskontrollen floh, um Hilfe zu suchen. Auch dort soll die Athletin ihn körperlich "so heftig" bedrängt haben, dass "er ein paar Meter weit flog", erzählte ein Beamter. Diese Situation führte dann zur Einschaltung der Polizei. Beide Beteiligten wiesen die Vorwürfe später zurück und gaben an, dass es keinen physischen Konflikt gegeben habe. Dennoch sah die Polizei nach Auswertung der Aufnahmen genügend Grund für eine Festnahme und brachte Sha'Carri in Untersuchungshaft.

Die junge Frau ist keine Unbekannte in der Welt der Schlagzeilen. Mit ihrer Bestzeit von 10,65 Sekunden zählt sie zu den schnellsten Frauen der Welt, doch ihr Karriereweg ist immer wieder von Kontroversen gezeichnet. 2021 verpasste sie die Olympischen Spiele wegen einer Sperre nach einem positiven Drogenbefund, den sie mit dem Verlust ihrer Mutter erklärte. "Ich entschuldige mich dafür, dass ich während dieser Zeit nicht wusste, wie ich meine Emotionen kontrollieren oder mit meinen Emotionen umgehen sollte", betonte sie in einem Interview mit Today Show im Jahr 2021.

Getty Images Sha'Carri Richardson bei der Olympia-Ausscheidung

Getty Images Sha'Carri Richardson, Leichtathletin

Getty Images Sha'Carri Richardson in Ostrava, 2021

