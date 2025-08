Bessere Haft: Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell verlegt

Ghislaine Maxwell (63), einstige Freundin und Mitverschwörerin von Jeffrey Epstein (†66), hat ihre Gefängnisumgebung gewechselt. Die Unternehmerin, die eine 20-jährige Haftstrafe unter anderem wegen Sexualverbrechen verbüßt, wurde aus der Haftanstalt FCI Tallahassee in Florida in das Federal Prison Camp Bryan in Texas überstellt. Laut Informationen der zuständigen Behörden, die TMZ vorliegen, handelt es sich dabei um ein Gefängnis mit weniger strengen Sicherheitsvorkehrungen. Während in Tallahassee noch Stacheldraht und Zäune das Gelände begrenzten, bietet das neue Camp eine weit offenere Umgebung, die teilweise ohne sichtbare Absicherung auskommt.

Der Grund für die Verlegung bleibt bislang unklar, denn das Federal Bureau of Prisons hat hierzu keine Angaben gemacht. Doch die Veränderung erfolgt nur kurze Zeit, nachdem Ghislaine in Florida auf hochrangige Regierungsbeamte traf, um Fragen zu rund 100 Personen aus Jeffrey Epsteins Umfeld zu beantworten. Solche Gefängniscamps gelten allgemein als die "angenehmste" Form des Strafvollzugs. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass bei diesem Umzug von einer "Verbesserung" ihrer Bedingungen gesprochen wird. An manchen Stellen ist das Gefängnis zwar eingezäunt, doch da es nicht komplett von Mauern, Stacheldraht oder Gittern umschlossen ist, könnte sie theoretisch einfach durch den Haupteingang spazieren. Im Nachgang an ihre Haft erwarten sie dann weitere strenge Überwachungsmaßnahmen.

Ghislaine Maxwell war in ihrem bisherigen Leben vor allem durch ihre Verbindungen zu Jeffrey Epstein bekannt geworden. Nachdem sie jahrelang zu seinem engen Kreis gehört hatte, wurde sie im Jahr 2021 rechtlich als Mitverschwörerin zur Rechenschaft gezogen. Ihr prominenter und umstrittener Fall hatte auch mächtige Persönlichkeiten wie den zunächst abgewählten, später jedoch wiedergewählten Präsidenten Donald Trump (79) auf den Plan gerufen, der sich einst öffentlich über eine mögliche Begnadigung äußerte. Ghislaine selbst hat sich seit ihrer Verurteilung kaum an die Öffentlichkeit gewandt – eine Stille, die vielleicht angesichts ihrer Verwicklung in eines der größten Skandale der letzten Jahrzehnte nachvollziehbar ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ghislaine Maxwell, US-amerikanische Unternehmerin

Anzeige Anzeige

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell

Anzeige Anzeige