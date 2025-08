Nach Olli-Beef: Amira Aly macht Werbung für Christians Marke

Christian Wolf (30) hat in einem neuen Werbeclip für die Marke "More Nutrition" einen echten Coup gelandet: Keine Geringere als Amira Aly (32), die Ex-Frau des Comedians Oliver Pocher (47), spielt darin die Hauptrolle. Nach einem öffentlichen Streit zwischen Christian und Oliver wirkt dieser Schritt wie eine knallharte Retourkutsche. Mit einem Augenzwinkern wird in dem Spot angedeutet, dass Amira genug von "Machos" habe und sich stattdessen dem Genuss von Matcha widmet. In einer klaren Botschaft heißt es dazu im Instagram-Video: "Willkommen im Team More, Amira."

Christian scheut auch außerhalb des Clips nicht, noch deutlicher nachzulegen. Auf Social Media kommentierte er vielsagend: "Nicht das erste Mal, dass Amira sechs Zentimeter glücklich machen. (Ich meine natürlich, weil sie Zerup schon seit Jahren trinkt.)" Mit dieser provokanten Aussage erntet der Fitness-Influencer eine Menge Zuspruch – Fans feiern seinen Kommentar. Ganz im Gegenteil zu Amiras Werbeclip. Dieser scheint den Social-Media-Nutzern überhaupt nicht zu gefallen – jedenfalls einigen davon. "Alter, ist das peinlich", "Ich bin sprachlos. Gut, man muss halt sehen, wo das Geld bleibt. Dafür macht man eben alles" und "Nein. Einfach nein. Seele verkauft. Das kann es kein Geld der Welt wert sein", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Der Schlagabtausch zwischen den beiden Männern begann, als Oliver sich über Christians Umgang mit den sozialen Medien lustig machte. Besonders Christians Werbepostings, direkt nach der Geburt seiner Tochter, waren dem Comedian offenbar ein Dorn im Auge. In typischer Oliver-Manier folgten daraufhin spitze Kommentare, die sowohl Christians Lebensstil als auch seine Geschäftsstrategien ins Visier nahmen. "Die Charakterlosigkeit in zwei Fotos: Wenn du zehn Minuten nach der Entbindung nur an die Vermarktung deiner Protein-Plörre denkst...", schoss der 47-Jährige im Mai in seiner Instagram-Story.

Getty Images Amira Aly, April 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf im Juli 2025 auf Zypern

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025