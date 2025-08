Nach Laura Dahlmeiers Tod bleibt Gipfel Laila Peak geöffnet

Die deutsche Ex-Biathletin Laura Dahlmeier (†31) ist nach einem tragischen Unfall auf dem Laila Peak im Karakorum-Gebirge in Pakistan ums Leben gekommen. Die zweifache Olympiasiegerin war mit einer Seilpartnerin unterwegs, als sie auf einer Höhe von 5.700 Metern von einem Steinschlag getroffen wurde. Rettungsversuche scheiterten aufgrund widriger Wetterbedingungen. Der Berg bleibt trotz des Unglücks weiterhin für Kletterer geöffnet, wie ein Sprecher der Provinzregierung Gilgit-Baltistan der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.



Der Laila Peak ist unter Bergsteigern wegen seiner Schönheit und der anspruchsvollen Routen bekannt und lockt jedes Jahr Hunderte Abenteurer, besonders auch aus dem Ausland, in die Region. Doch die Bedingungen in der abgelegenen Gegend sind gefährlich: Neben Steinschlägen gilt die Gegend als lawinenanfällig, und auch unvorhersehbare Wetterumschwünge sind ein ständiges Risiko. Laura ist in diesem Jahr bereits der dritte Bergsteiger, der in der Region tödlich verunglückt ist. Laut den Zuständigen ist es jedoch keine übliche Praxis, Berge nach einem Unglück zu schließen.

Laura hatte zu Lebzeiten festgelegt, dass unter keinen Umständen jemand sein Leben riskieren sollte, um sie nach einem Unglück zu bergen. Diese Verfügung führte dazu, dass die Behörden keine weiteren Bergungsversuche unternahmen. Die ehemalige Biathletin hatte sich nach ihrem Rücktritt vom Spitzensport ihrer großen Leidenschaft, dem Bergsteigen, gewidmet. Freunde und Wegbegleiter beschreiben die Sportlerin als zielstrebig und naturverbunden. Sie war besonders dafür bekannt, Herausforderungen mit großer Entschlossenheit anzunehmen. Für ihre Freunde und Familie bleibt sie nicht nur als Ausnahmesportlerin, sondern auch als inspirierende Persönlichkeit in Erinnerung.

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Oktober 2024

Imago Laura Dahlmeier, Biathletin

