Nach Unfällen: Oliver Pocher schießt gegen Realitystars

Reality-TV-Stars Gigi Birofio (26) und Yasin Mohamed (34) hatten kürzlich einen schweren Autounfall auf der Autobahn. Auf nasser Fahrbahn verlor Gigi offenbar die Kontrolle über seinen Sportwagen, was dazu führte, dass das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Glücklicherweise blieben sowohl Gigi als auch Yasin unverletzt, doch vom Auto blieb nur noch ein Wrack übrig. In einem separaten Vorfall erwähnte ebenfalls Walentina Doronina (25), eine Kollegin aus dem Reality-TV, dass sie in den frühen Morgenstunden in einen weiteren Unfall verwickelt war. Auch sie blieb zum Glück unverletzt.

Der Vorfall erregte schnell Aufmerksamkeit, auch bei Comedian Oliver Pocher (47), der die Situation nutzte, um mit seiner typisch spitzen Zunge gegen die Realitystars auszuteilen. In seiner Instagram-Story kommentierte er ein Video, in dem Gigi und Yasin ihren zerstörten Wagen mitten auf der Autobahn filmten: "Übrigens, bei Unfällen auf der Autobahn mit überhöhter Geschwindigkeit gilt die allgemeine Influencer-Faustregel: Erst filmen, dann um den Rest kümmern! Die Follower möchten mitgenommen werden..." Weiter geht er auf einen Clip ein, der die beiden vor dem Unfall im Auto zeigt, und bemängelte, dass Gigi offenbar nicht angeschnallt war: "Filmen während der Fahrt immer gut, auch wenn der andere Kollege anscheinend nicht angeschnallt ist."

Yasin und Gigi sind nicht nur für ihre Auftritte in Reality-Shows bekannt, sondern teilen auch regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf Social Media. Dabei zeigt sich Yasin oft humorvoll und betont die enge Freundschaft zu Gigi, der in Interviews oft als sein "Bruder im Geiste" bezeichnet wird. Die beiden sorgen mit ihrer offenen Art regelmäßig für Schlagzeilen, sei es durch humorvolle Clips oder eben private Zwischenfälle wie diesen Unfall. Nach dem Vorfall zeigten sich beide erleichtert, derartige Unterstützung ihrer Fans zu erhalten, und bedankten sich mehrfach für die zahlreichen Genesungswünsche.

https://www.tiktok.com/@oliverpocher/video/7504988206161513750?lang=de-DE Oliver Pocher im Mai 2025

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Juli 2025

