Nach Schwangerschaftsverkündung: Tanja Makarić ist glücklich

Tanja Makarić (28) hat ihre Fans auf Instagram mit einer wundervollen Nachricht überrascht: Die Influencerin erwartet ihr erstes Kind! Ihre Freude über die zuckersüßen News teilt die Influencerin nun ganz persönlich in einer Story: "Ich bin so dankbar für euch. Danke für diese wundervollen Kommentare und danke für eure ganz tollen Nachrichten." Offen sprach sie dabei auch darüber, dass sie sich das Muttersein seit Langem gewünscht habe: "Ich habe immer davon erzählt, dass ich fünf Kinder haben möchte."

Ganz humorvoll ging Tanja auch auf Gerüchte ein, die sich in letzter Zeit um eine vermeintliche Schönheits-OP drehten. "Und damit ist auch das Geheimnis gelüftet, warum ich mir die Brüste nicht habe machen lassen, es ist halt die Schwangerschaft. Das ist das Geheimnis hinter meinen Brüsten", erklärte sie mit einem Lächeln. Momentan befindet sich die Sportlerin in der 19. Schwangerschaftswoche. Wer der Vater ihres Babys ist, hält Tanja unter Verschluss.

In den vergangenen Tagen offenbarten sich allerdings auch ernste Schattenseiten im Leben der werdenden Mutter. Die Influencerin berichtete, dass sie derzeit von einem Stalker belästigt wird, der offenbar sowohl ihren genauen Standort kennt als auch private Details über ihren Kleiderschrank. Trotzdem ließ sich die Sportlerin die Freude über ihr Baby nicht nehmen. "Momentan ist zwar eine sehr anspruchsvolle Zeit, mit allem, was gerade passiert, aber schwanger zu sein ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist und ich freue mich so sehr auf die kommenden Wochen und Monate", erklärte sie gegenüber Bild.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Juli 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

