Schmerzen am Herzen: Yeliz Koc gibt ein Gesundheitsupdate

Yeliz Koc (31) hat ihren Fans mit einem Gesundheits-Update auf Instagram beruhigen können. Die Reality-TV-Bekanntheit musste zuletzt mit starken Schmerzen in der Herzregion kämpfen, die sie sogar um den Schlaf brachten. Um diese Symptome abzuklären, suchte sie medizinischen Rat. "Gute Nachrichten: Mit meinem Herzen ist alles in Ordnung, mit meiner Lunge ist alles in Ordnung", teilte Yeliz erleichtert mit. Dennoch bleibt unklar, was die Ursache ihrer Beschwerden ist, weshalb sie sich einem MRT unterziehen musste, um hundertprozentige Sicherheit zu bekommen, dass das Herz und ihre Lunge in Ordnung sind.

Trotz der fehlenden Diagnose gab sich Yeliz immerhin erleichtert, dass die wichtigsten gesundheitlichen Aspekte bereits abgeklärt sind. Die anhaltenden Herzschmerzen hatten der Influencerin zuvor große Sorgen bereitet. "Ich habe das Gefühl, ich kriege fast einen Herzinfarkt", schilderte sie noch vor wenigen Wochen in ihrer Story und führte weiter aus: "Ich weiß nicht, was das ist, aber in dem Moment kann ich weder sprechen noch atmen." Sie selbst vermutete, dass es sich bei den Schmerzen vielleicht um eine Panikattacke handeln könnte.

In den vergangenen Wochen habe Yeliz vor allem das Drama um ihren Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) sehr beschäftigt. Vor wenigen Tagen zeigte sich die Reality-Darstellerin in ihrer Instagram-Story ungewohnt vertraut mit dem einstigen Schauspieler. Gemeinsam saßen sie mit ihrer Tochter Snow (3) und zwei weiteren Kindern auf einer Picknickdecke und malten zusammen. Mit dem Song "My Home" von Myles Smith, den die Influencerin dazu auswählte, setzte sie offenbar ein emotionales Zeichen für familiären Zusammenhalt.

