"And Just Like That" endet mit der dritten Staffel

Das Ende einer Ära: Die beliebte HBO-Serie And Just Like That wird nach der dritten Staffel eingestellt. Die laufende Staffel, die insgesamt zwölf Episoden umfasst, wird mit einem zweiteiligen Finale abgeschlossen, wie der Showrunner Michael Patrick King laut Deadline öffentlich bekannt gab. Ursprünglich waren nur zehn Episoden geplant, jedoch wurde die Staffel erweitert, um ein würdiges Ende für die ebenso frivolen wie mitten aus dem echten Leben erzählten Geschichten um Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 60), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 59) und Charlotte York (Kristin Davis, 60) zu schaffen. Michael Patrick erklärte, dass die Entscheidung während des Schreibens der letzten Episode getroffen wurde, um das Kapitel des Sex and the City-Universums adäquat zu beenden: "Als ich die letzte Folge der dritten Staffel schrieb, wurde mir klar, dass dies ein wunderbarer Zeitpunkt sein könnte, um aufzuhören."

Die Nachfolgeserie von "Sex and the City", die im Dezember 2021 startete, begleitete die Hauptfiguren in ihren Abenteuern des mittleren Lebensalters im quirligen New York. Während der ersten Staffel trauerte Carrie über den plötzlichen Verlust ihres Ehepartners Mr. Big, Miranda stellte ihr Leben und ihre Ehe infrage und begann eine Beziehung mit Che Diaz (gespielt von Grey's Anatomy-Star Sara Ramírez, 49), und Charlotte konzentrierte sich auf die Herausforderungen der Mutterschaft. Die darauffolgenden Staffeln führten bekannte Figuren zurück, wie Carries einstigen Verlobten Aidan (gespielt von John Corbett, 64). Trotz anfänglicher Erfolge der Serie sanken die Einschaltquoten in der dritten Staffel deutlich, was möglicherweise die Entscheidung zur Beendigung beeinflusste. "Wir sind allen Zuschauern, die diese Figuren über all die Jahre in ihre Häuser und Herzen aufgenommen haben, sehr dankbar", zeigte sich der Showrunner sichtlich gerührt. Mit der Bekanntgabe des Wortes "Finale" habe er bis jetzt gewartet, um den "Spaß am Anschauen" nicht zu überschatten.

Sarah Jessica Parker, die als Carrie Bradshaw seit 1998 das Herzstück der Story darstellt, hatte bereits angedeutet, dass die dritte Staffel eine besondere Handlung und neue Figuren bringen würde – sich Fans allerdings laut Daily Mail wohl auch von Figuren wie Che Diaz verabschieden müssen. Schauspielerin Sarah sprach auf dem "Red Sea Film Festival" begeistert über den kreativen Ansatz der neuen Episoden. Für Fans bedeutet das Serienende nicht nur ein Abschied von liebgewonnenen Geschichten, sondern auch von einer Reihe beeindruckender neuer Charaktere, die dem Ensemble zuletzt hinzugefügt wurden. "Sex and the City" (ursprünglich noch mit Kim Cattrall, 68 als Samantha) und sein Nachfolger "And Just Like That" haben mit ihrem Witz, Glamour und ihrer Emotionalität über Jahre hinweg eine treue Fangemeinde begeistert und, gelinde gesagt, eine ganze Generation von Frauen geprägt.

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "And Just Like That"-Set

Getty Images John Corbett und Sarah Jessica Parker bei "Sex and the City"

Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall