Bushidos Tochter Laila (11) verteidigt ihren Beauty-Eingriff

Die elfjährige Laila Ferchichi, Tochter von Rapper Bushido (46) und Model Anna-Maria Ferchichi (43), sorgt aktuell für Aufsehen. Grund dafür ist ihre Entscheidung, sich die Haare an der Oberlippe dauerhaft weglasern zu lassen. Wie die achtfache Mutter bekanntgab, sei die Behandlung beschlossen worden, nachdem Laila immer wieder Hänseleien über sich ergehen lassen musste. In einem Interview mit RTL schilderte die Elfjährige nun, wie sehr sie die Kommentare verletzt hätten, obwohl sie sich zunächst keine Sorgen um die Haare gemacht habe. Nach ihrer Rückkehr aus dem Thailand-Urlaub soll die Behandlung in der Wahlheimat Dubai starten.

Die anhaltenden Hänseleien bewegten Laila dazu, die Entscheidung für das Lasern selbstbewusst zu vertreten. "Ich mache, was ich will, wenn meine Eltern mir das erlauben", betonte sie gegenüber RTL. Seit ihrem neunten Lebensjahr stören sie die Haare, was sie zunächst mit täglichem Zupfen zu kaschieren versuchte. Auch Mama Anna-Maria zeigt Verständnis für ihre Tochter, da sie selbst in jungen Jahren mit einem Damenbart konfrontiert war. Für sie sei die Entscheidung keine Schnellschussreaktion, sondern eine Form der Fürsorge. Das Thema wurde innerhalb der Familie lange diskutiert, bevor der Entschluss gefasst wurde.

Anna-Maria Ferchichi macht keinen Hehl daraus, dass sie in ihrer Vergangenheit ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Mit ihren markanten Haaren, die sie liebevoll als Ausdruck ihrer südländischen Herkunft beschreibt, kämpfte sie jahrelang tagtäglich. "Jeden Morgen mit der Pinzette", erinnerte sie sich in einem Gespräch. Ihre Offenheit über Schönheitskorrekturen hat ihr nicht nur Kritik, sondern auch Respekt eingebracht. Auch ihre Tochter zeigt durch ihre klaren Worte, dass sie die Einstellung ihrer Mutter übernommen hat und Grenzen selbstbewusst zu setzen weiß.

Instagram / bush1do Bushido mit seiner Tochter Laila

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Töchtern im Dezember 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024