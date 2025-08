"KPop Demon Hunters" landet mit "Golden" an der Chartspitze

Ein historischer Erfolg für die K-Pop-Welt: Der Song "Golden" aus dem Soundtrack des Netflix-Animationsfilms "KPop Demon Hunters" hat den Sprung auf Platz eins der britischen Singlecharts geschafft. Gesungen wird der Hit von der fiktiven Girlgroup HUNTR/X, die im Film sowohl Chartstürmerinnen als auch Dämonenjägerinnen sind. Damit ist "Golden" das erste K-Pop-Lied seit PSYs "Gangnam Style" im Jahr 2012, das diesen Meilenstein in Großbritannien erreicht. Damit aber nicht genug: Der Siegeszug von "KPop Demon Hunters" reicht darüber hinaus, denn der dazugehörige Soundtrack steht seit sechs Wochen unangefochten an der Spitze der Compilation-Charts.

Neben "Golden" konnten sich zwei weitere Lieder aus dem Film in den Top 20 platzieren: "Your Idol" von der fiktiven Boygroup den Saja Boys, Andrew Choi und Neckwav springt auf Platz 10, während "Soda Pop" auf Platz 11 landet. Für die K-Pop-Szene ist dieser Erfolg ein großer Moment, der zeigt, wie sich das Genre seit mehr als einem Jahrzehnt weiterentwickelt hat.

"KPop Demon Hunters" hat nicht nur musikalisch eingeschlagen, sondern auch als Film ein riesiges Publikum begeistert. In dem Mix aus Action und Musik dreht sich alles um die Mitglieder von HUNTR/X, die den Spagat zwischen Popstar und mystischen Heldinnen meistern. Der Grund für den Erfolg liegt nicht zuletzt an den eingängigen Songs, die Fans weltweit mitsingen. Die Kombination aus mitreißender Musik, spannender Handlung und humorvollen Momenten hat maßgeblich dazu beigetragen, das weltweite Interesse an K-Pop und an Filmen dieser Art weiter zu steigern. Rumi, Mira und Zoe, die Figuren hinter HUNTR/X, sind nicht nur auf der Leinwand, sondern auch in den Charts Heldinnen.

©2025 Netflix Zoe, Rumi und Mira im Film "KPop Demon Hunters"

©2025 Netflix Saja Boys, "KPop Demon Hunters"

©2025 Netflix Zoe, Rumi und Mira im Film "KPop Demon Hunters"

