Darum darf Loredana Wollnys Mann nicht nach Deutschland

Loredana Wollny (21) spricht über eine belastende Situation in ihrem Leben: Ihr Mann Servet darf bisher nicht nach Deutschland einreisen. In ihrer Instagram-Story erklärte die Reality-TV-Bekanntheit, dass der Visumantrag ihres Mannes abgelehnt wurde. Die Behörden äußerten Bedenken, dass der gebürtige Türke nicht in sein Heimatland zurückkehren könnte. "Der Grund, warum Servet nicht nach Deutschland darf, liegt nicht bei mir, sondern beim Amt", betonte Loredana.

Die ablehnende Haltung der Behörden sorgt bei dem Paar für großes Unverständnis, da es augenscheinlich glücklich miteinander ist. Mit klaren Worten erklärte Loredana ihren Fans: "Diese Entscheidung tut weh für ihn, für mich und für uns." Wie lange das Paar nun auf eine erneute Entscheidung der Behörden hoffen muss, bleibt unklar. Fans der TV-Bekanntheit zeigen sich in den sozialen Medien solidarisch und äußern Verständnis für die schwierige Lage der beiden.

Im April dieses Jahres gaben sich Loredana und Servet nach langer Zeit des Wartens das Jawort. Das Fest dürfte das Liebesglück der beiden vollends abgerundet haben – oder? Wenn es nach dem Paar ginge, würde ein zweites Kind die kleine Familie komplettieren. Im Rahmen der Reality-TV-Show Die Wollnys verriet die 21-Jährige über ihre Kinderplanung: "Ein Mädchen möchte ich auf jeden Fall noch und ich mache auf jeden Fall weiter, bis ein Mädchen da ist."

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Ehemann Servet, Juni 2025

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihr Ehemann Servet und Sohn Aurelio

Instagram / wollnysilvia Die Wollnys auf Loredanas Hochzeit, April 2025