GNTM-Gewinner Moritz Rüdiger macht seine Beziehung publik

Bei Germany's Next Topmodel wirkte Moritz Rüdiger auf viele Zuschauer wie ein kleiner Eisblock – kühl, unnahbar und ein wenig bockig. Dass in dem Gewinner der Talentshow auch eine andere Seite schlummert, stellt er nun unter Beweis. Bei Heidi Klums "Heidiween" zeigt sich der Blondschopf erstmals mit seiner neuen Partnerin. Im Interview mit Bunte schwärmt Moritz in seiner gewohnt lässigen Art: "Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab sie kennengelernt. Ich hab mich überwunden, sie anzusprechen - und dann haben wir uns ganz gut verstanden."

Im Gespräch verrät Moritz, dass er sich auf den ersten Blick in Xenia verliebt habe: "Ich hab mich natürlich erst mal in ihr Aussehen verliebt und dann in ihren Charakter." Trotz seines stressigen Lebens als Model, das ihn zu Shootings und Shows auf der ganzen Welt führt, schaffen es die beiden, genügend Zeit füreinander zu finden. Xenia scheint sich derweil bestens mit dem Jetsetter-Leben zu arrangieren und begleitet Moritz tatkräftig, wann immer es möglich ist. "Eigentlich finde ich’s gar nicht so schwierig. Wir sehen uns oft und gehen einfach immer zusammen reisen", berichtet sie. Das Paar wirkte auf der glamourösen Halloween-Party von Heidi vollkommen entspannt und demonstrierte eindrucksvoll seine Harmonie.

Noch vor wenigen Monaten sorgte Moritz' Sieg bei der Modelshow für gemischte Gefühle hinter den Kulissen. Während Heidi seinen Namen verkündete, blieb die große Euphorie bei den anderen Kandidaten aus. In einem mittlerweile bekannten TikTok-Clip ist sogar ein erstauntes "Was?!" und ein frustriertes "Nein" im Hintergrund zu hören. Besonders Mitkandidat Samuel erklärte damals, dass viele die Leistungen von Pierre oder Jannik höher bewertet hätten und Moritz' Zurückhaltung während der Staffel auffiel. "Man hat es halt wochenlang miterlebt, auf der einen Seite diese Null-Bock-Einstellung, auf der anderen Seite einen Pierre oder einen Jannik, die da wirklich hunderttausendmal alles geprobt haben. [...] Die immer 120 Prozent Leistungsbereitschaft gezeigt haben", so der Influencer damals.

Imago Moritz Rüdiger, Juli 2025

Imago Moritz Rüdiger, Mai 2025

ProSieben/Daniel Graf Moritz Rüdiger und Daniela Djokic, GNTM-Gewinner 2025