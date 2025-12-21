Darum lehnte Heino Ferch Kapitänsrolle im "Traumschiff" ab

Heino Ferch (62) nimmt nicht jede Rolle an. Der Schauspieler bekam einst ein Angebot für die Rolle des Kapitäns in der Serie Das Traumschiff, doch im Gespräch mit Ippen.Media erklärt der TV-Star, weshalb er das Steuer nicht übernehmen wollte. "Es hat sich einfach nicht ergeben. Man hat mich zwar zaghaft gefragt, ob man mir den Kapitän anbieten darf, aber man ist damit doch relativ festgelegt", erklärte er und gab zu verstehen: "Ich bin wohl eher der 'Drama-Man'."

Heinos Herkunft hätte ihn zwar prädestiniert, denn sein Vater war Kapitän aus Bremerhaven, doch die Entscheidung fiel zugunsten künstlerischer Flexibilität. Statt des Nordlichts wird also weiterhin Florian Silbereisen (44) in der Rolle zu sehen sein. Die nächste Reise von Max Parger und seiner Crew lässt nicht lange auf sich warten: Am 1. Januar 2026 geht es für sie ins südafrikanische Madikwe-Reservat, wo wilde Tiere und reichlich Konfliktpotenzial auf sie warten.

"Das Traumschiff" gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Doch es gibt auch Kritiker des Formats. Erst kürzlich beschwerte sich Klaas Heufer-Umlauf (42) im Podcast "Baywatch Berlin", dass die Serie "sedierend" sei. "Es hat offenbar eine beruhigende Wirkung, wenn man in schöner Tradition mit unterschiedlichen Zutaten immer dasselbe kocht", überlegte der ProSieben-Star. Sein Podcast-Kollege Jakob Lundt (39) widersprach und beteuerte: "Das ist eineinhalb Stunden eine heile Welt aus den Köpfen von ZDF-Autoren – und das liebe ich!"

Getty Images Heino Ferch beim Deutschen Filmpreis 2025

ZDF Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth, "Das Traumschiff"-Stars

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf beim Get-together der Produzentenallianz, Juli 2025