Darum ist Iris Mareike Steen kein großer Fan von Weihnachten

Im weihnachtlichen "GZSZ-Bargeflüster" treffen zwei völlig unterschiedliche Fest-Launen aufeinander: Schauspielerin Iris Mareike Steen (34) und ihr Serienkollege Lars Pape haben in der Bar-Kulisse von Gute Zeiten, schlechte Zeiten jetzt offen über ihre Gefühle zur besinnlichen Zeit geplaudert. Während Lars strahlend von Lichterketten, Plätzchenduft und minutiöser Planung schwärmte, machte die 34-Jährige gleich zu Beginn klar, dass sie mit der Jahreszeit wenig anfangen kann. "Ich bin allgemein nicht so ein Winterfan. Ich finde Weihnachten hauptsächlich kalt", gestand sie im Gespräch mit RTL und sorgte damit direkt für einen ehrlichen, aber überraschend nachdenklichen Ton in der sonst so gemütlichen Runde.

Hinter der fehlenden Weihnachtsbegeisterung der Schauspielerin steckt eine bewegende Geschichte. Iris erzählte, dass der Tod ihres Vaters rund um die Feiertage ihr Verhältnis zu Weihnachten bis heute überschattet. Zudem erklärte sie ganz offen: "Meine Familie ist in den letzten Jahren sehr klein geworden. Das macht mich in dieser Zeit eher melancholisch." Lars wiederum kennt diese Leere nur zu gut: Nach dem Tod seiner Eltern habe das Fest für ihn lange jede Bedeutung verloren. Erst mit seiner heutigen Familie habe er wieder gelernt, Weihnachten zu genießen. Trotz der ernsten Töne blieb im Gespräch Platz für leichte Momente: Die beiden lachten über kuriose Weihnachts-Pannen, erinnerten sich an GZSZ-Weihnachtsfeiern und gaben kleine Einblicke hinter die Kulissen der Serie.

Wie schwer der Verlust ihrer Eltern für Iris war, hat sie schon früher erzählt. Bereits vor zwei Wochen sprach die Schauspielerin in einem Interview mit RTL offen über ihre Trauer. Ihren Vater verlor sie als Kind, ihre Mutter starb 2022. Über den Schmerz nach dem Tod ihrer Mutter sagte die TV-Bekanntheit: "Sie fehlt mir jeden Tag." Doch trotz allem zeigte sie sich auch dankbar für die gemeinsame Zeit. "Komplett verheilen wird die Wunde nicht", erklärte sie damals, aber mit der Zeit habe sich zumindest ein wenig Leichtigkeit eingestellt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Iris Mareike Steen im November 2016

Anzeige Anzeige

RTL Iris Mareike Steen und Lars Pape im "GZSZ-Bargeflüster", Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lars.pape Lars Pape im November 2022