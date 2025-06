Video zeigt: GNTM-Kandidaten freuten sich kaum für Moritz

Moritz Rüdiger ist der männliche Gewinner der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel – doch es scheint sich nicht jeder über seinen Sieg gefreut zu haben. Ein auf TikTok veröffentlichtes Video aus dem Backstagebereich zeigt die Reaktionen der anderen Teilnehmer während der Siegerehrung. Als Heidi (52) schließlich Moritz als Sieger verkündet, herrscht statt großer Euphorie gähnende Stille – keiner scheint sich groß für den 19-Jährigen zu freuen. Lediglich ein ungläubiges "Was?!" ist zu hören, während ein anderer GNTM-Kandidat enttäuscht "Nein" seufzt.

Die lautlose Reaktion der anderen Finalisten erklärt Kandidat Samuel in dem Clip. Er betont, dass viele Teilnehmer enttäuscht gewesen seien, da sie die Leistung von Pierre oder Jannik als deutlich höher einschätzten. Moritz habe einfach kaum Interesse oder Enthusiasmus für den Model-Job gezeigt: "Man hat es halt wochenlang miterlebt, auf der einen Seite diese Null-Bock-Einstellung, auf der anderen Seite einen Pierre oder einen Jannik, die da wirklich hunderttausendmal alles geprobt haben. [...] Die immer 120 Prozent Leistungsbereitschaft gezeigt haben." Der Influencer und seine Kollegen hätten gehofft, dass diejenigen belohnt werden, die hart gearbeitet haben. Dennoch betont er: "Jeder von uns gönnt es Moritz."

Der gebürtige Berliner scheint sich von den gedämpften Reaktionen seiner ehemaligen Mitstreiter aber nicht runterziehen zu lassen. Er ist stolz, neben Daniela Djokic die 20. Staffel "Germany's Next Topmodel" gewonnen zu haben. Moritz ist der zweite männliche Sieger in der Geschichte der Modelcastingshow. Seit vergangenem Jahr sucht Heidi Klum nicht nur nach einer Frau, sondern auch nach einem Mann, der am Ende mit einem Modelvertrag, Preisgeld sowie dem Cover der Harper's Bazaar belohnt wird. 2024 wurde als allererster Boy Jermaine Kokoú Kothé mit dem Siegertitel ausgezeichnet.

Michael de Boer / ProSieben Der "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Moritz

Instagram / dohmensamuel Samuel von "Germany's Next Topmodel", April 2025

ProSieben/Daniel Graf Moritz Rüdiger und Daniela Djokic, GNTM-Gewinner 2025

