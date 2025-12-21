Ehrlicher Einblick: So feiert Uschi Glas Weihnachten

Uschi Glas (81) hat verraten, wie sie die Feiertage verbringt – und das klingt nach vollem Programm: Die Schauspielerin feiert Weihnachten in Etappen und plant für jeden Tag etwas anderes. Einmal kommt die ganz große Familie zusammen, dann steht die kleine Runde an, zwischendurch sind Freunde eingeladen. "Also nicht alle auf einmal, weil das geht dann nicht", erklärte Uschi bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala im Gespräch mit dem Magazin Bunte. Mit dabei ist ihr Ehemann Dieter Hermann, mit dem sie seit 2005 verheiratet ist. Die Bescherung? Die hebt sich die Kult-Darstellerin bis ganz kurz vor Heiligabend auf.

Beim Thema Geschenke bleibt Uschi sich nämlich treu. Frühplanerin ist sie nicht, im Gegenteil: "Nein, ich bin die Spätkäuferin, man muss immer Druck haben. Ich kann nicht im September schon Weihnachtsgeschenke kaufen, das kann ich nicht und will es auch nicht", sagt sie und lacht. Auch zwischen ihr und dem sieben Jahre jüngeren Dieter geht es an Weihnachten entspannt zu. Teure Präsente spielen keine Rolle, stattdessen zählen kleine Gesten. Dieter brachte es im Interview auf den Punkt: "Wir schenken uns an Weihnachten gar nicht so viel, Kleinigkeiten, wir haben das ganze Jahr über – es ist fast jeden Tag Weihnachten bei uns", meinte er. Neben ihm strahlte die Schauspielerin hörbar über diese Haltung.

Mit ihrem Ehemann ist Uschi seit 2005 glücklich verheiratet. Die beiden gelten als eingeschworenes Team, das den Blick fürs Wesentliche nicht verliert. An Weihnachten stehen bei ihnen nicht die Geschenke, sondern die gemeinsamen Momente im Vordergrund – egal ob bei einem besinnlichen Abend zu zweit oder im Kreis ihrer Kinder und Enkel. Mit ihrer positiven Einstellung und ihrer spontanen Art zeigt die Schauspielerin, dass sie auch in der Vorweihnachtszeit Energie und Freude ausstrahlt. Dabei erinnert sie daran, dass der hektische Weihnachtsstress mit der entsprechenden Herangehensweise durchaus seinen Reiz haben kann.

Getty Images Uschi Glas, Schauspielerin

Getty Images Uschi Glas und ihr Mann Dieter Hermann im Oktober 2015

Getty Images Uschi Glas und ihr Mann Dieter Hermann