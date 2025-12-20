Tom Brady teilt kryptische Botschaft nach Giseles Hochzeit

Tom Brady (48) sorgt mit einem rätselhaften Posting für Aufsehen – und das nur Tage, nachdem Gisele Bündchen (45) in São Paulo scheinbar erstmals ihren Ehering zeigte. Der frühere NFL-Quarterback meldete sich auf Instagram zu Wort. In seiner Story ist ein Close-up von ihm in einem weißen Hoodie zu sehen, auf dem "Forever Young" steht. Dazu schrieb Tom: "Yuppppppp". Die zeitliche Nähe ist brisant: Laut E! News haben Gisele und Joaquim Valente (36) am 3. Dezember in Surfside, Florida, geheiratet. Gisele präsentierte den Ring bei einem Red-Carpet-Auftritt am 18. Dezember in Brasilien.

Auffällig an Toms Post ist auch die musikalische Untermalung: Er hinterlegte die Story mit dem Track "1-800-273-8255" von Logic, einem Song, der als starkes Statement für mentale Gesundheit gilt. In dem Lied heißt es: "Ich habe mich zurückgezogen, habe mir Zeit genommen / Ich fühle mich, als wäre ich nicht mehr ich selbst / Es fühlt sich an, als würde mein Leben nicht mir gehören (Wer kann das nachempfinden? Woo)". Der siebenfache Super-Bowl-Champion ist Vater von drei Kindern: Jack aus einer früheren Beziehung mit Bridget Moynahan (54) sowie Benjamin und Vivian mit Gisele. Drei Jahre nach der Scheidung der beiden hat Gisele ihr neues Kapitel mit dem Jiu-Jitsu-Trainer offenbar fix gemacht.

Für Gisele bedeutet die Beziehung zu Joaquim nach eigenen Worten einen Neuanfang auf anderer Ebene. In einem Interview mit der New York Times erklärte sie 2024: "Das ist das erste Mal, dass ich jemanden date, der zuerst ein Freund von mir war. Es ist sehr anders. Es ist sehr ehrlich und es ist sehr transparent." Gegenüber Vogue France schwärmte die Unternehmerin im Mai darüber, wie sehr sie die ruhigen Stunden zu Hause mit ihren Kindern schätzt und dass sich ihr Alltag langsam normalisiere, seit das Baby nachts durchschläft.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

Instagram / gisele Joaquim Valente und Gisele Bündchen, 2025

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder Benjamin, Vivian und Jack