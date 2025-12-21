Disney plant "Rapunzel"-Remake: Diese Stars stehen im Fokus

In London fanden in der vergangenen Woche heimliche Castings für eine der begehrtesten Rollen im Disney-Universum statt: Das Studio sucht die neue Rapunzel für die geplante Realverfilmung von "Rapunzel – Neu verföhnt" – samt charmantem Dieb Flynn Rider an ihrer Seite. Wie das Branchenmagazin The Hollywood Reporter exklusiv meldet, wurden in einem abgeschirmten Studio Probeaufnahmen und Lesungen abgehalten, um die perfekte Prinzessin mit Zauberhaaren und ihren gewitzten Begleiter zu finden. Unter den jungen Talenten, die für die Hauptrollen vorsprechen sollen, befinden sich bekannte Gesichter aus Disney-Produktionen, Netflix-Hits und sogar dem DC-Universum. Parallel dazu steht mit Regisseur Michael Gracey bereits der Mann fest, der das neue Märchenmusical auf die große Leinwand bringen soll. Der Drehstart ist für Juni 2026 geplant – bis dahin sollte Disney über die Besetzung entschieden haben.

Für die Rolle der Rapunzel kursiert eine ganze Reihe vielversprechender Namen. Genannt wird Freya Skye, die ihr Filmdebüt Anfang dieses Jahres im Disney-Streifen "Zombies 4: Dawn Of The Vampires" feierte und auch als Sängerin aktiv ist. Ebenfalls im Gespräch ist Sarah Catherine Hook, die bislang vor allem mit düsteren Auftritten in "Conjuring 3" oder "American Crime Story" auffiel und zuletzt in der gefeierten Serie "The White Lotus" zu sehen war. Die Liste soll zudem die Australierin Teagan Croft (21) aus der DC-Serie "Titans" und Olivia-Mai Barrett umfassen, die bereits an der Seite von Gerard Butler (56) in "Kandahar" sowie in der Apple-Plus-Serie "Infiltration" mitspielte. Außerdem berichtet das Magazin, dass auch Lola Tung (23), Star des Prime Video-Erfolgs Der Sommer, als ich schön wurde, für die Rolle im Gespräch war, wegen möglicher Terminkonflikte aber nicht am Casting teilnehmen konnte.

Für Flynn Rider wiederum sollen Milo Manheim, das männliche Gesicht der "Zombies"-Reihe von Disney, Charlie Gillespie aus der Netflix-Serie "Julie And The Phantoms" und der schottisch-indonesische Bühnendarsteller Gilli Jones getestet worden sein. Dass die Neuverfilmung – wie schon der Animationshit von 2010 – erneut stark auf Songs und große Musical-Momente setzen soll, passt zu Michael Graceys Erfahrung mit Musikfilmen wie "The Greatest Showman".

Hinter den Kulissen arbeitet Disney damit an einem Gesamtpaket, das alte und neue Fans ansprechen dürfte. Der ursprüngliche Animationsfilm war nicht nur ein Kassenhit, sondern entwickelte sich für viele Zuschauer zu einem Herzensfilm, dessen Humor, Romantik und Songs über Jahre nachwirkten. Mit der geplanten Live-Action-Version kehren auch vertraute Figuren in einem neuen Gewand zurück: Während nach einer passenden Rapunzel und einem frischen Flynn Rider gesucht wird, ist für die Rolle der Gegenspielerin Mutter Gothel bereits länger Scarlett Johansson (41) im Gespräch. Für Regisseur Michael Gracey, der sich mit aufwendig inszenierten Musiknummern einen Namen gemacht hat, bedeutet das Projekt die Chance, eine moderne Märchenwelt zwischen Nostalgie und Neuinterpretation zu erschaffen. Die potenziellen Hauptdarsteller bewegen sich derweil zwischen Karrierechancen und Terminkalendern, denn viele von ihnen stehen gleichzeitig für Serien, Filme oder Musikkarrieren vor der Kamera oder auf der Bühne – und könnten mit Rapunzel einen entscheidenden neuen Schritt in ihrem Berufsleben machen.

Imago Freya Skye bei der Premiere von Disneys "Zombies 4: Dawn of the Vampires" in Los Angeles

Getty Images Sarah Catherine Hook, Schauspielerin

Imago Milo Manheim bei der Premiere von "Chess" am Imperial Theatre in New York, November 2025

Getty Images Scarlett Johansson 2025

