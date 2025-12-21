Romantisch: Kim Cattrall in Flitterwochen auf den Malediven

Kim Cattrall (69) und ihr Ehemann Russell Thomas genießen derzeit ihre romantischen Flitterwochen auf den traumhaften Malediven. Die Schauspielerin, bekannt aus Sex and the City, gewährt ihren Fans nun Einblicke in diese besondere Zeit und zeigt sich dabei strahlend und entspannt. In einem eleganten schwarzen Neckholder-Badeanzug posierte sie am Pool des luxuriösen One&Only Reethi Rah Resorts, während im Hintergrund das türkisfarbene Meer leuchtete. Ein weiteres Bild zeigt die 69-Jährige beim Sonnenuntergang, wie sie in einem luftigen blauen Leinenkleid in einer Hängematte die Seele baumeln lässt. "Ein Traum wird wahr", schrieb sie gerührt zu den Aufnahmen auf Instagram.

Das Paar hatte laut People nur wenige Tage zuvor im Londoner Chelsea Old Town Hall geheiratet. Die intime Zeremonie fand im Beisein von lediglich zwölf Gästen statt und spiegelte das berühmte Understatement der Schauspielerin wider. Perfekt gestylt von ihrer langjährigen Freundin und Kostümdesignerin Patricia Field (83), trug die Braut ein raffiniertes Ensemble aus der Modewelt von Dior: einen champagnerfarbenen Blazer kombiniert mit einem zart drapierten Rock. Kim und Russell, die seit fast einem Jahrzehnt zusammen sind, haben sich bewusst dafür entschieden, diesen besonderen Moment ihres Lebens im kleinen Rahmen zu halten.

Ihre Liebesgeschichte begann auf ungewöhnliche Weise, als sie sich in der BBC-Show "Woman's Hour" in London kennenlernten. Russell, damals Audio-Ingenieur, beeindruckte Kim mit seiner charmanten Art, und die beiden blieben über soziale Medien in Kontakt. Ihre Beziehung entwickelte sich langsam, da sich ihre Lebenswelten stark unterschieden. Doch aus dieser Geduld entstand eine tiefe Verbindung, die geprägt ist von Gemeinsamkeiten wie kleinen Ritualen. "Wir trinken jeden Morgen zusammen Tee", schwärmte der Serien-Star in einem früheren Times-Interview. Ihr liebevoller Umgang miteinander zeigt, dass Liebe keine Bühne braucht – ob in New York, Vancouver Island oder den Malediven.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Cattrall

Anzeige Anzeige

Getty Images Patricia Field im Februar 2017 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Thomas und Kim Cattrall bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall