GNTM-Sieger Moritz lässt die Kritik der Kandidaten kalt

Moritz Rüdiger, der männliche Gewinner der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel, sorgt für reichlich Diskussionen. Der 19-Jährige konnte sich im Finale gegen Pierre und Jannik durchsetzen, doch seine Kür zum Sieger wurde im Backstage-Bereich offenbar nicht von allen positiv aufgenommen. Ein veröffentlichtes TikTok-Video zeigt verblüffte Gesichter und schockierte Reaktionen der anderen Teilnehmer. Anstelle von Jubel rief ein Kandidat laut "F*ck!", andere griffen sich fassungslos an den Kopf. Samuel Dohmen, der auf Platz 17 landete, kritisierte später öffentlich, dass Moritz mit einer "Ich-hab-da-nicht-so-Bock"-Haltung angetreten sei und den Sieg nicht verdient habe.

Moritz selbst zeigte sich gegenüber Bild unbeeindruckt von der Kritik seiner Mitstreiter. "Ich habe das Video nicht mal angeschaut – aber Meinungen ändern nichts daran, dass ich Erster geworden bin", stellte er klar. Auch die Vorwürfe, sich das Finale nicht genügend zu Herzen genommen zu haben, wies er zurück. "Ich versuche, Dinge nicht zu ernst zu nehmen – dann bin ich entspannter und am Ende besser." Als "Job-König" mit fünf ergatterten Aufträgen sei er zufrieden mit seiner Leistung und freue sich auf die kommenden beruflichen Möglichkeiten. "Mich juckt das ziemlich wenig, was andere denken. Sollen sie doch reden – ich habe trotzdem gewonnen!"

Die Szene, die offenbar hinter den Kulissen des Finales stattfand, zeigt, dass Moritz' Triumph nicht von allen gefeiert wurde. Statt großer Begeisterung herrschte sichtbare Ernüchterung unter den anderen Teilnehmern. Dabei war Moritz trotz aller Vorwürfe nicht untätig und konnte mit seinem Talent punkten. Während Kritiker ihm Desinteresse unterstellen, hält der frischgekrönte Sieger daran fest, sich stets treu geblieben zu sein. Mit seiner entspannten Einstellung, so glaubt er, habe er am Ende das erreicht, wovon viele träumen: den Sieg bei "Germany's Next Topmodel".

Michael de Boer / ProSieben Der "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Moritz

ProSieben/Daniel Graf Moritz Rüdiger und Daniela Djokic, GNTM-Gewinner 2025

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20