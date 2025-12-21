Schock für Fans: Die "Helene Fischer Show" fällt 2025 aus

Bittere Bescherung für Musikfans: Helene Fischers (41) legendäre Weihnachtsshow muss in diesem Jahr leider ausfallen. Die Ausstrahlung am Donnerstag, 25. Dezember 2025, 20:15 Uhr im ZDF wird es nicht geben – die Sängerin hat sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im Sommer eine berufliche Auszeit gegönnt und pausiert rund um die Feiertage. Statt des glitzernden TV-Spektakels mit Gästen, Duetten und großen Gefühlen setzt der Sender laut kino.de auf Ersatzprogramm und räumt dem Fernsehfilm "Weihnachten im Olymp" mit Mariele Millowitsch (70) und Joachim Król (68) den Premium-Sendeplatz am ersten Weihnachtsfeiertag ein. Für Fans, die traditionell mit Helene feiern, heißt das: diesmal ohne die große Bühne – und mit umso mehr Sehnsucht nach dem Comeback.

Das ZDF betont, dass es keine "Helene-Show light" geben werde – eine ähnlich gelagerte Gala mit anderer Besetzung findet bewusst nicht statt. Ein wenig Festglanz gab es dennoch früh im Monat: Giovanni Zarrella (47) präsentierte bereits am 4. Dezember "Die große Weihnachtsshow" im ZDF. Die Hoffnung der Community richtet sich nun auf 2026: Zum 20-jährigen Karriere-Jubiläum plant Helene eine große Stadiontour durch Städte wie Berlin, Hamburg und Köln. Weil für den Herbst des kommenden Jahres keine Live-Termine angekündigt sind, könnte genau dann Zeit für Proben einer neuen ZDF-Weihnachtsshow sein. Offiziell bestätigt ist das nicht, aber ein Dementi gibt es ebenfalls nicht – bis dahin hilft nur: Klassiker auf CD oder DVD einlegen oder eben "Weihnachten im Olymp" genießen.

Helene Fischer, die auch über zwei Jahrzehnte nach ihrem Durchbruch als eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands gilt, pflegt stets ein liebevolles Verhältnis zu ihren Fans. Die Entscheidung, in diesem Jahr pausieren zu müssen, wird ihr sicherlich nicht leicht gefallen sein, doch Familie geht für die Sängerin vor. Bereits in der Vergangenheit verriet Helene, dass sie es schätze, ihr Leben zwischen Karriere und Privatleben in Balance zu halten. Mit der Geburt ihrer zweiten Tochter erlebt sie diese Balance nun erneut. So bleibt die Hoffnung, dass sie schon bald wieder voller Energie auf die Bühne zurückkehrt.

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer bei "Die Helene Fischer Show"

Getty Images Helene Fischer im August 2023