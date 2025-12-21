Zum Geburtstag: Lauren Sánchez teilt Hochzeitseinblicke

Lauren Sánchez (56) hat ihren 56. Geburtstag mit einem ganz besonderen Geschenk an ihre Fans gefeiert: Die Moderatorin veröffentlichte auf Instagram ein emotionales Reel, in dem sie intime Einblicke in ihre spektakuläre Hochzeit mit Jeff Bezos (61) gibt. Zu sehen sind bislang unbekannte Szenen der mehrtägigen Luxusfeier, die Ende Juni 2025 auf der Insel San Giorgio Maggiore in Venedig stattfand. In einem Clip übt Lauren in ihrem atemberaubenden, hochgeschlossenen Spitzenkleid von Dolce & Gabbana ihren Gang zum Altar, während Jeff im Smoking auf den großen Moment wartet. Unter den rund 200 Gästen: Superstar Oprah Winfrey (71), Reality-Queen Kim Kardashian (45) und Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (51), die mit weiteren Prominenten wie Kylie Jenner (28) und Orlando Bloom (48) in einem exklusiven Aman-Hotel untergebracht waren.

Die dreitägige Feier startete mit einem Kerzen-Welcome in der gotischen Kirche Madonna dell’Orto, die rund 200 geladenen Gäste residierten im exklusiven Aman-Hotel. In ihrem Reel mischt Lauren Glamour mit Alltag: ein Trainingsclip mit Gesichtsmaske während der Vorbereitungen, ihr Sohn Nikko richtet die Anzüge, spontane Schnappschüsse zwischen Styling und Zeremonie. Das Brautkleid – ein hochgeschlossener Entwurf mit 180 seidenbezogenen Knöpfen und einem Tüll-und-Spitzen-Schleier, inspiriert von Sophia Lorens Film "Hausboot" – war für die Unternehmerin bewusst anders. "Es ist eine Abkehr von dem, was die Leute erwarten", sagte sie laut Vogue.

Neben den Hochzeitsmomenten blickt die Journalistin auf ihr Jahr mit Familie, Arbeit und Wachstum: Sie erinnert an ihren Flug an den Rand des Alls mit Blue Origin und an ihr erstes Kinderbuch "The Fly Who Flew to Space". In dem Post spricht sie offen über Dyslexie und die Nachrichten von Kindern, die ähnlich lernen wie sie, was ihr half, alte Scham loszulassen. Zuhause prägen Übergänge den Alltag: ein Kind am College, eines mit frisch erhaltenem Studienplatz, eines auf dem Weg in die Selbstständigkeit. "Der größte Teil dieses Jahres spielte sich in ruhigen Momenten ab", fasst Lauren auf Instagram zusammen, und setzt sich ein einfaches Motto für das kommende Jahr: offen bleiben für das, was sich zeigt. "Once you believe, signs are everywhere."

IMAGO / ZUMA Press Wire Lauren Sánchez, September 2025

Imago Jeff und Lauren Bezos im Juli 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025

