Beauty-OP: Iris Katzenberger legte sich erneut unters Messer

Alles neu bei Iris Katzenberger (58): Die Reality-Bekanntheit meldet sich jetzt mit einem Beauty-Update bei ihren Followern zurück. Nach gesundheitlichen Problemen, darunter eine Grippe und ein Magen-Darm-Virus, ist sie nun wieder wohlauf. "Danke, mir geht's täglich besser", schrieb sie auf eine Fan-Frage auf Instagram. Außerdem verriet sie, dass sie sich einem Eingriff unterzogen hat: "Meine Hautstraffung an den Oberarmen, die ich mir so lange gewünscht und endlich erfüllt habe." Für Iris, die bereits mehrere Schönheitsoperationen hinter sich hat, ist dies ein weiterer Schritt ihrer persönlichen Veränderung.

Den Eingriff an den Oberarmen begründet Iris mit den Folgen ihres Gewichtsverlusts. Nach einer erheblichen Abnahme nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Peter Klein (58) hatte sich überschüssige Haut an ihren Armen gebildet. Diese habe sie nicht durch Sport beseitigen können. "Haut kann man leider nicht wegtrainieren", verriet sie im Netz. Auch ihr neuer Partner Stefan Braun teilt offenbar den Wunsch nach Veränderung: Er hatte zuvor einen Schönheitschirurgen aufgesucht und sich einer Oberlidstraffung sowie einer Haartransplantation unterzogen.

Die Reality-Mama pflegt einen engen Draht zu ihren Fans, beantwortet deren Fragen offen und gewährt Einblicke in Höhen und Tiefen ihres Lebens. Auch ihre Tochter Daniela Katzenberger (39) hat bereits mehrere Schönheitsoperationen hinter sich und geht transparent damit um. Erst kürzlich teilte Daniela, wie sich ihr Körper nach starkem Gewichtsverlust veränderte, und dachte offen über eine erneute Brustkorrektur nach. Für Iris bedeuten die Veränderungen offenbar weit mehr als nur äußere Optimierungen: Vor Kurzem legte sie offiziell den Namen ihres Ex-Mannes ab und startet nun in ein neues Lebenskapitel.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

IMAGO / BOBO Stefan Braun und Iris Klein bei "The Ultimate Hype"

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022