Endometriose: Iris Katzenberger enthüllt vier Fehlgeburten

Iris Katzenberger (58) hat sich jetzt in einer Fragerunde auf Instagram offen über eine besonders schwere Zeit in ihrem Leben geäußert. Als eine Followerin von ihrer eigenen Fehlgeburt berichtete und die Reality-Mama um Rat bat, verriet Iris, dass sie selbst vier Fehlgeburten erleben musste. "Aber trotz Endometriose durfte ich drei Kindern das Leben schenken", schrieb sie dankbar in ihrer Story. Im Jahr 2002 folgte dann die Gebärmutterentfernung: "Eine Laune der Natur, wurde mir damals gesagt." Zum Abschluss richtete Iris tröstende Worte an die Followerin: "Ich fühle mit dir und wünsche dir alles Liebe und viel Kraft."

Eine weitere Nutzerin wollte anschließend wissen, wie es Iris heute ohne Gebärmutter gehe, da ihr selbst eine entsprechende Operation bevorstehe. Die 58-Jährige erklärte in ihrer Instagram-Story, dass der Eingriff letztlich die richtige Entscheidung gewesen sei, auch wenn sie sich eigentlich noch mehr Kinder gewünscht habe. "Die Schmerzen waren leider nicht mehr auszuhalten", erklärte Iris. Gleichzeitig machte sie ihrer Followerin Mut: "Hab keine Angst vor dieser OP, da es sich wie eine Erleichterung anfühlt", schrieb sie. Als großen Pluspunkt nannte die dreifache Mutter zudem, nie wieder ihre Periode haben zu müssen.

Iris pflegt schon seit Jahren eine enge Verbindung zu ihren Followern auf Instagram und gewährt ihnen immer wieder sehr persönliche Einblicke in ihr Leben. Dabei spricht sie nicht nur über schwere gesundheitliche Einschnitte wie die Gebärmutterentfernung, sondern auch über ihre Beauty-Eingriffe, zu denen sie offen steht. So erfüllte sie sich im vergangenen Jahr mit einer Hautstraffung an den Oberarmen einen lang gehegten Wunsch. In ihrer aktuellen Fragerunde richtet sie dabei eine klare Botschaft an ihre Followerinnen: "Wir Frauen sind stärker, als wir denken."

Stephen Smith / SIPA USA Iris Klein bei der New Yorker Fashion Week im Februar 2024

Imago Iris Klein bei der Premiere von "Couple Challenge" in Köln, 2026

IMAGO / pictureteam Iris Katzenberger, Januar 2026