Unzufrieden: Daniela Katzenberger möchte Brustverkleinerung

Daniela Katzenberger (38) ließ sich bereits zweimal die Brüste vergrößern. Damals brachte die quirlige TV-Bekanntheit allerdings noch ein wenig mehr auf die Waage. Nach ihrer heftigen Gewichtsreduzierung ist sie mit ihrer Oberweite mehr als unzufrieden. Das merkt sie immer wieder, wenn sie sich anzieht. In ihrer eigenen Show "Daniela Katzenberger" berichtet sie im Zuge einer Anprobe: "Dadurch, dass meine Taille so schmal ist, ist meine Brust noch monströser." Aktuell ist sie mit ihrer Körbchengröße F unzufrieden: "Ich überlege schon, seit ich so schmal bin, das zu ändern. Das ist ja ein Zustand, da kriege ich voll die Krise. Ich habe überlegt, dass ich sie mir irgendwann kleiner mache, aber ich weiß halt nicht, wie einfach das ist."

Trotz ihrer Unzufriedenheit hadert Daniela damit, sich erneut unters Messer zu legen. "Das ist eine riesige OP, dauert wieder Stunden. [...] Das wäre die dritte Brust-OP. Dann ist die Frage: Lohnt sich der ganze Quatsch? Bin ich danach glücklicher?", überlegt die Mutter einer Tochter. Sie habe "keinen Bock", dass sie den Eingriff am Ende bereut. Doch ihr, wie sie es nennt, dicke-Hupen-kleines-Oberteil-Problem begleitet sie bereits seit Monaten und belastet die Frau von Lucas Cordalis (57) zunehmend.

Danielas Weg zur Fitness-Queen war alles andere als einfach. Sie sprach in ihrer neuen Staffel offen über ihre Herzrhythmusstörungen, die sie seit ihrer Jugend begleiten und schon mehrfach in die Notaufnahme führten. "Diese Stolperer sind wie ein Paukenschlag gegen die Brust. Als ob einem das Blut in den Kopf schießt", schilderte Daniela. Trotz der Bedenken ihres Mannes Lucas und der Warnung des Arztes ließ sich die Kult-Blondine ihren Traum aber nicht nehmen. "Jetzt hab ich mich qualifiziert. Wer weiß, ob ich es in zehn Jahren noch mal schaffen würde", betonte sie kämpferisch.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juli 2024

Anzeige Anzeige