Nicht Frankhauser: Darum wählte Iris den Namen Katzenberger

Iris Klein (58) hat nach ihrer Scheidung von Peter Klein (58) ihren Nachnamen geändert und trägt nun wieder den Namen Katzenberger. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan jetzt wissen, warum sie sich genau für diesen Namen entschieden hat und nicht den Nachnamen ihrer Tochter Jennifer Frankhauser (33) wählte. Daraufhin erklärte der Reality-TV-Star ihre Wahl ausführlich und gab persönliche Einblicke in den Entscheidungsprozess. "Mich sprechen sowieso schon viele mit diesem Namen an, da ich ihn ja früher schon einmal trug", verriet Iris ihren Followern in der Fragerunde.

Doch das war nicht der einzige Grund. Sie fügte hinzu, dass ihre Tochter Jenny den Namen Frankhauser irgendwann ablegen werde, dies also keine langfristige Option gewesen wäre. Außerdem sei es für sie bedeutungsvoll, den Namen Katzenberger zu tragen, da sie ihn stark mit ihren Kindern und Enkelkindern verbinde. "Ich bin übrigens gerne die Mama von – denn das schönste Geschenk der Welt ist es für mich, eine Mama und auch Oma zu sein", erzählt sie weiter. Einen Bezug zu ihrem Mädchennamen habe sie im Gegensatz dazu nie gehabt: "Mein Mädchenname hat mir übrigens noch nie gefallen und ich verbinde auch nichts damit."

Iris hatte ihren alten Nachnamen mit einem Post, der ihren Personalausweis zeigte, offiziell bestätigt und diesen Schritt auch als Neuanfang nach der Trennung von Peter Klein bezeichnet. Für sie bringt der Name Katzenberger nicht nur eine Verbindung zu ihrer Familie, sondern auch zu ihrer Vergangenheit. Als Mutter von drei Kindern, darunter Daniela Katzenberger (39), empfindet Iris den Namen als Teil ihrer Identität. Mit dieser Namensentscheidung schließt sie für sich ein emotionales Kapitel und knüpft an Verbundenheit zu ihren Liebsten an.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Januar 2025

Instagram / iris_klein_mama_ Realitystars Jennifer Frankhauser, Iris Klein, Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia

SAT.1/Nadine Rupp, SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein und Peter Klein