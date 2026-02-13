Iris Katzenberger: "Daniela würde niemals in den Dschungel"

Iris Katzenberger (58) hat auf Julian F. M. Stoeckels (38) Dschungelparty in Berlin mit deutlichen Worten klargestellt, dass ihre Tochter Daniela Katzenberger (39) nie beim Dschungelcamp mitmachen würde. Während Iris selbst, Schwiegersohn Lucas Cordalis (58) und Halbschwester Jenny Frankhauser bereits Erfahrungen bei dem beliebten RTL-Format gesammelt haben – und Jenny 2018 sogar zur Dschungelkönigin gekrönt wurde – wird man die berühmte TV-Blondine dort wohl nicht erleben. "Sie würde niemals in den Dschungel gehen, für kein Geld der Welt, nein", erklärte Iris lachend.

Einen Mangel an Interesse von Seiten der Show müsse man dabei nicht vermuten. Es wäre kaum vorstellbar, dass Daniela, die lange als Deutschlands bekanntester Reality-Star galt, noch nie eine Anfrage für das Format erhalten hätte. Doch die Gründe für ihre Absage liegen auf der Hand, wie Iris verriet: Ihre Tochter sei nicht nur schwierig, wenn sie Hunger hat, sondern befürchte auch, danach unpopulär zu wirken. Daniela selbst soll einmal gesagt haben: "Mama, danach kann mich keiner mehr leiden." Für ihre Fans bleibt das eine kleine Enttäuschung, denn viele hätten sie gerne mal in der ungeschnittenen und extremen Umgebung des Dschungels erlebt, wie OK! berichtet.

Die Familie Katzenberger hat dennoch alle Hände voll zu tun. Während sich Iris weiterhin ihrer TV-Karriere widmet und über neue Formate plaudert, scheint sie seit einiger Zeit auch auf die Unterstützung ihres Partners Stefan bauen zu können. Dieser könnte seine eigene Präsenz in der Reality-Welt weiter ausbauen. Iris bleibt jedenfalls optimistisch und zeigt sich erfreut über die kommenden Projekte. Mit Daniela jedoch bleibt eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Familie dem Dschungelcamp treu fern – auch wenn die Zuschauer gerne etwas anderes sehen würden.

IMAGO / Panama Pictures Iris Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und Daniela Katzenberger

IMAGO / Future Image Iris Katzenberger und Stefan Braun, Januar 2026