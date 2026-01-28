Danni, Iris & Co.: Ex-Dschungelcamper sind genervt von Ariel

Bei der jüngsten Dschungelcamp-Prüfung wurde es für Ariel erneut nervenaufreibend: Die Reality-TV-Teilnehmerin trat am späten Abend im australischen Urwald eine Wasser-Challenge an, kämpfte hörbar mit Panik vor Fröschen, der Dunkelheit und eigentlich jedem Geräusch um sie herum – begleitet von viel Geschrei. Während Mitcamper auf sie einredeten und die Zeit gnadenlos heruntertickte, brach in den sozialen Medien ein Sturm los. Unter dem entsprechenden Clip auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Formats meldeten sich nicht nur Zuschauer, sondern auffällig viele Ex-Camper zu Wort. Auch Dschungelkönigin Lilly Becker (49), die beklagte: "Schade, dass sie so viel schreit… Es nervt ein bisschen."

Besonders deutlich wurde Daniela Büchner (47), die ihre eigene Camp-Erfahrung ins Spiel brachte. "Und ich dachte, ich war damals schlimm", schrieb die Reality-Darstellerin unter den Ausschnitt. Iris Katzenberger (58) forderte das Publikum auf, zu handeln: "Bitte mal für andere anrufen, sonst verhungern ja alle im Camp." Manuel Flickinger (37) fand wiederum scharfe Worte: "Ich würde ja gerne lachen, aber es geht nicht – es ist einfach peinlich." Außerdem meldete sich auch Verena Kerth (44) und kommentierte ein vielsagendes "Puh".

Auch die Fans verspotteten die Blondine gnadenlos im Netz. Auf Social Media häuften sich bissige Kommentare. "Wie stolz man bei dieser einfachen Prüfung auf vier von zwölf Sternen sein kann", stichelte ein Nutzer. Andere mutmaßten, die Show habe sogar eigene Herausforderungen für Ariel entworfen. Besonders ihr lautes Schreien bei jeder Kleinigkeit sorgte für spöttische Bemerkungen: "Sie schreit sogar bei Schlotze und Wasser" und "Also das Schreien bei den Abfällen ist doch nicht ihr Ernst", machten sich Zuschauer lustig.

