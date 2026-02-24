Wegen Geburtsbeitrag: Yvonne Woelke findet Iris "herzlos"

Zwischen Yvonne Woelke (46) und Iris Katzenberger (58) entfacht zum wiederholten Mal eine Auseinandersetzung im Netz. In einer Instagram-Fragerunde kommt Yvonne auf das Thema Nachwuchs zu sprechen. Sie betont, das sei keine leichte Angelegenheit. Nur wenige Minuten später teilt ihre Dauerfeindin Iris ein Reel, das von Geburten handelt, und schreibt dazu: "Das ist der schönste Moment im Leben. Ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte." Die Schauspielerin sieht das als klaren Angriff auf sich und ist entsprechend fassungslos. "Man muss sich nicht mögen! Man kann auch eine Antipathie haben! Man sollte trotz allem den Anstand gegenüber den Frauen bewahren, denen ein solches Glück nicht gewährt wurde", ärgert sich Yvonne.

Es gehe nicht nur um Yvonne selbst, es sei "herzlos" gegenüber Frauen, die einen Kinderwunsch haben: "Wie herzlos kann man all diesen Frauen gegenüber sein und auf meine Antwort auf die Frage einen solchen Post nach wenigen Minuten so platzieren? Abartig!" Tatsächlich hatte die Partnerin von Iris' Ex Peter Klein (58) lange den Wunsch, Mutter zu werden. Dazu kam es aber nie. 2024 erzählte sie Bild, dass sie mittlerweile einen Haken dahinter gesetzt habe: "Der Kinderwunsch ist weg! Mal ganz ehrlich, mit 44 reicht es jetzt auch. Man muss ja auch immer an das Kind denken. Wenn ich 64 bin, wäre das Kind 20. Das will keiner so richtig." Ob sich das heute geändert hat, mochte Yvonne bisher nicht verraten.

Denn immerhin hat vor allem Peter einiges in Yvonnes Leben verändert. Ob die beiden gemeinsam Kinder haben wollen, scheinen sie noch nicht entschieden zu haben. Vergangenes Jahr hielt die 46-Jährige sich mit einer klaren Aussage noch zurück – im Netz betonte sie lediglich, dass Kinder etwas Schönes seien. Peter hat bereits zwei Söhne aus früheren Beziehungen. Durch seine geschiedene Ehe mit Iris war er auch Stiefvater von Daniela Katzenberger (39), Jenny Frankhauser (33) und ihrem Bruder Tobias. Doch als es aufgrund der angeblichen Affäre mit Yvonne während der Dschungelcamp-Dreharbeiten 2023 zu Bruch kam, distanzierten sich auch die drei. Zwischen Yvonne und Peter und dem Katzenberger-Clan herrscht bis heute Eiszeit.

Yvonne Woelke und Iris Katzenberger

Yvonne Woelke

Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025