Hormontherapie: Iris Katzenberger kämpft mit Wechseljahren

Iris Katzenberger (58) spricht Klartext zu einem Thema, das bis heute in der Öffentlichkeit nur selten diskutiert wird – obwohl es irgendwann die Hälfte der Bevölkerung betrifft: die Wechseljahre. In ihrer aktuellen Instagram-Story meldet sich die Reality-Mama aus Worms bei ihren Fans und erklärt, dass sie aufgrund anhaltender Beschwerden eine Hormonbehandlung beginnen werde. Sie berichtet von massiven Stimmungsschwankungen, Schlafproblemen und einer generellen Unlust, die ihr momentan stark zusetzen. Weil sie sich dadurch immer schlechter fühlte, suchte Iris ihren Frauenarzt auf. Dort wurde Blut abgenommen, Urin untersucht und ein Ultraschall gemacht – am Ende stand fest, dass sie hormonell therapiert werden soll, um endlich Linderung zu erfahren.

In den Videos erzählt Iris, sie habe eigentlich angenommen, diese Phase sei längst überstanden. Da ihr vor einiger Zeit bereits die Gebärmutter entfernt worden war, habe sie gedacht, das Thema Wechseljahre sei für sie weniger belastend. Doch ihr Arzt erklärte ihr, dass ihre Eierstöcke noch arbeiten und die Hormonproduktion erst jetzt allmählich herunterfährt. Besonders beeindruckt zeigt sich die dreifache Mutter davon, wie komplex das Zusammenspiel der verschiedenen Hormone ist. "Das ist ja Wahnsinn, was der weibliche Körper an Hormonen braucht: Östrogen, Progesteron, Testosteron und so weiter", betont sie in ihrer Story. Von einer einfachen Lösung mit "ein paar Pillchen oder einer Spritze" könne keine Rede sein, stattdessen stehe ein längerer Weg mit genauer Einstellung der Medikamente bevor.

Trotz aller Belastung versucht Iris, ihren Alltag entspannt anzugehen und nach vorn zu blicken. Mit ihren Töchtern Jennifer Frankhauser (33) und Daniela Katzenberger (39) sprach die TV-Bekanntheit nach eigenen Worten bereits lange über das Thema – schließlich werden auch sie eines Tages vor denselben körperlichen Veränderungen stehen. Schon früher hatte Iris gesundheitliche Herausforderungen wie eine Endometrioseerkrankung öffentlich gemacht und dabei betont, wie dankbar sie für ihre drei Kinder ist. Auch jetzt erklärt sie, dass sie mit ihrer offenen Art vor allem anderen Frauen Mut machen möchte: Sie sollten sich nicht schämen, sondern lernen, offen über körperliche und seelische Veränderungen zu reden, statt sie zu verschweigen.

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Joyn / Tan Nian Xing Iris Klein bei "Promis unter Palmen"

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Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger