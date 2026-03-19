Iris Katzenberger stolz: Sie bewundert Tochter Daniela sehr

Daniela Katzenberger (39) hat eine beeindruckende Verwandlung hinter sich. Die Realitystar-Mama hat zwölf Kilogramm abgenommen und präsentiert sich heute mit einem durchtrainierten Körper auf Instagram. Im vergangenen Jahr nahm sie sogar an einem Bodybuilding-Wettkampf teil. Eine Entwicklung, die auch ihre Mutter Iris Katzenberger (58) nicht unbeeindruckt lässt. Im Gespräch mit RTL auf der Aachener MediaNight schwärmte Iris jetzt von ihrer Tochter und betonte: "Sie ist definitiv von der Couchpotato zum Sportprofi geworden – und das innerhalb eines Jahres. Das muss man ihr erst mal nachmachen." Besonders beeindruckt zeigt sich die 58-Jährige von Danielas Disziplin und Ehrgeiz.

Was Iris besonders bewundert, ist die Selbstbeherrschung ihrer Tochter. "Ich habe großen Respekt vor ihrer Disziplin, die sie an den Tag legt. Es ist Wahnsinn, dass sie auch wirklich Nein sagen kann zum Dessert, wenn wir essen gehen. Das konnte sie vorher nie", erklärte sie im Interview. Aus der einstigen Naschkatze sei inzwischen eine echte Muskelkatze geworden. Mutter und Tochter sehen sich mittlerweile wieder öfter, entweder im Ausland oder in Deutschland. Wenn Daniela da ist, nimmt sie ihre Mutter sogar mit ins Fitnessstudio und trainiert gemeinsam mit ihr. "Auf einmal hat sie die Liebe zum Sport entdeckt. Vielleicht passiert das bei mir ja auch mal, ich habe sie bisher noch nicht entdeckt", gestand Iris.

Dass Iris so sehr von ihrer Tochter schwärmt, war nicht immer selbstverständlich. Noch vor wenigen Jahren galt das Verhältnis zwischen den beiden als angespannt. 2017 hatte Daniela ihrer Mutter Anhänglichkeit vorgeworfen, woraufhin Iris sie indirekt als Lügnerin bezeichnete. Dieser Streit scheint längst vergessen. Während Daniela heute regelmäßig zum Sport geht, reist Iris lieber mit ihrem Partner Stefan Braun um die Welt. Über die Osterferien wollen die beiden mit einem gemieteten Wohnmobil an den Gardasee fahren. Am wohlsten fühlt sie sich aber in der Pfalz. "Ich habe gemerkt, dass ich eine Pfälzerin bin und hier auch bleiben möchte. Natürlich reise ich unheimlich viel um die Welt, aber ich kann immer wieder zurückkommen", sagte sie. Von dort beobachtet sie auch weiterhin die sportliche Entwicklung ihrer Tochter.

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2025

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Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Katzenberger, TV-Bekanntheit