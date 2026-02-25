Drama mit Yvonne: Iris Katzenberger teilt sarkastische Clips

Yvonne Woelke (46) schimpft über Iris Katzenberger (58), weil sie ein Reel über Mutterschaft teilte, nachdem Yvonne in einer Instagram-Story betont hatte, der Kinderwunsch sei ein schwieriges Thema. Nun meldet Iris sich zu dem Vorwurf – und offenbar fehlen ihr die Worte. "Darf man überhaupt noch sein Auto zeigen oder diskriminiert man dann andere, die kein Auto haben? Darf man noch zeigen, wenn man Sport macht oder fühlen sich dann die angegriffen, die keinen Sport machen können?", meint die TV-Bekanntheit zunächst ironisch. Sie hat offenbar das Gefühl, nichts mehr sagen zu können, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt. "Wo ist denn das Problem, wenn ich etwas aus meinem Leben zeige und wenn ich stolz bin, eine Mama zu sein. Dann greife ich doch niemanden an?"

Ihr Post war wohl gar nicht auf Yvonne bezogen. Für Iris sind derartige Vorwürfe einfach nur noch "blöd". "Das wird immer blöder hier. Das muss ich nicht mehr verstehen. Das wird immer bekloppter. Ich habe manchmal keine Worte mehr, wie bescheuert manche Idioten sind", meint die Mutter von Daniela Katzenberger (39). Ob Yvonne das auch so sieht, ist fragwürdig. Sie nahm Iris' erstes Reel eindeutig als Seitenhieb wahr. "Man muss sich nicht mögen! Man kann auch eine Antipathie haben! Man sollte trotz allem den Anstand gegenüber den Frauen bewahren, denen ein solches Glück nicht gewährt wurde", wetterte sie. Iris sei Yvonnes Meinung nach nicht nur ihr gegenüber "herzlos" gewesen, sondern auch den Frauen mit einem unerfüllten Kinderwunsch.

Dass Yvonne so heftig reagierte, kommt nicht von irgendwoher. Sie machte nie ein Geheimnis daraus, dass sie sich Nachwuchs sehr gewünscht hätte. Zwischenzeitlich hatte die 46-Jährige sich sogar gänzlich davon verabschiedet, Mutter zu werden. 2024 erzählte sie in einem Bild-Interview: "Der Kinderwunsch ist weg! Mal ganz ehrlich, mit 44 reicht es jetzt auch. Man muss ja auch immer an das Kind denken. Wenn ich 64 bin, wäre das Kind 20. Das will keiner so richtig." Ob das heute auch noch so ist, verriet die Schauspielerin bisher nicht. Vielleicht hat ihre Liebe zu Iris' Ex-Mann Peter Klein (58) ihre Meinung ja sogar geändert.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Katzenberger, TV-Bekanntheit

AEDT Yvonne Woelke, 2025

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

