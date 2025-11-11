Darum hat Sky du Mont keine Lust mehr auf Filme drehen

Sky du Mont (78) hat sich nach beeindruckenden 55 Jahren in der Filmbranche entschieden, nicht länger vor der Kamera zu stehen. Der Schauspieler erklärte in der ARD-Talkshow "Maischberger", dass ihn die Arbeit am Set nicht mehr reize und er sich neuen Herausforderungen widmen wolle. Besonders die Arbeitsweise am Filmset, bei der die Szenen nicht chronologisch gedreht werden, empfinde er als anstrengend. "Man liest das Drehbuch, findet es gut und geht dorthin. Dann sitzt man in der Garderobe, dreht die Mitte, dann das Ende, dann den Anfang. Und dazu habe ich keinen Bock mehr", so der 78-Jährige. Trotz seines Rückzugs betonte Sky, dass dies nicht das Ende sei und andere Projekte auf ihn warteten.

Die Wurzeln des Schauspielers liegen im Theater, wie er sich zurückerinnerte. Dort habe er erstmals die komplette Entwicklung einer Geschichte auf der Bühne spüren können – von Anfang bis Ende. "Da spielte ich ein Stück. Ich habe es probiert, vier Wochen. Dann bin ich auf die Bühne gegangen und durfte eine ganze Geschichte erzählen", erklärte er rückblickend. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Sky sich künftig möglicherweise wieder mehr auf das Theater konzentrieren wird.

Privat ist Sky Vater von drei Kindern und in der Öffentlichkeit für seinen charmanten und humorvollen Charakter bekannt. Auch wenn er sich vorerst von der Filmbranche verabschiedet, bleibt er seinen Fans durch seine langjährige Karriere unvergesslich. Der Schauspieler, der durch Rollen in Filmen wie "Der Schuh des Manitu" oder "Eyes Wide Shut" berühmt wurde, hat die Welt des Entertainments geprägt und gezeigt, wie vielseitig er ist. Es bleibt spannend, welche neuen Wege er künftig einschlagen wird. Seine Begeisterung für Geschichten und deren Inszenierung wird ihm dabei sicherlich treu bleiben.

Anzeige Anzeige

ActionPress Sky du Mont, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sky du Mont, Filmstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Das Kanu des Manitu", 2025