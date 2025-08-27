Sky du Mont schwärmt von seiner Beziehung mit Julia Schütze

Sky du Mont (78) hat in einem Interview mit Bunte überraschend offen über seine Beziehung mit Julia Schütze gesprochen. Der Schauspieler, bekannt aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, zeigte sich dankbar für sein Liebesglück im späteren Lebensalter. "Ich bin wahnsinnig dankbar, dass mir diese späte Liebe vergönnt ist", sagte er über die Moderatorin. Trotz der tiefen Verbindung führt das Paar eine ungewöhnliche Beziehung mit getrennten Wohnorten. Während Julia in ihrem Haus in St. Pölten lebt, verbringt Sky die meiste Zeit in Hamburg. "Meistens fahre ich nach Österreich, weil sie als Moderatorin sehr viel arbeitet", erklärte er.

Die räumliche Trennung scheint ihrer Romanze aber keinen Abbruch zu tun, im Gegenteil. Sky betonte, dass diese Dynamik ihre Liebe sogar frisch halte. Wenn er nach St. Pölten reist, hat er dort nicht nur eigene Rückzugsorte, sondern auch ein Büro, in dem er arbeiten kann. Besonders in Hamburg hatte er anfangs mit Einsamkeit zu kämpfen, bis sein Sohn Fayn zu ihm zog – mittlerweile wohnen die beiden in einer Männer-WG. "Ich genieße es sehr, dass mein Sohn fürs Studium zu mir gezogen ist", fügte Sky hinzu und verriet, wie sehr ihn diese gemeinsame Zeit bereichert.

Seit 2022 ist er glücklich mit seiner Julia liiert, die ganze 29 Jahre jünger ist als er. Trotz der harmonischen Beziehung scheint eine Hochzeit kein Thema bei den beiden zu sein. In der Vergangenheit hatte Sky kein Geheimnis daraus gemacht, dass er mit dem Thema Ehe endgültig abgeschlossen hat. "Niemals. Denn vier Hochzeiten waren drei zu viel", stellte der Filmstar bereits im Gespräch mit Gala klar. Was Julia zu dieser Entscheidung sagte, bleibt allerdings zunächst sein Geheimnis. Seine Ex-Frauen dürften den Schlussstrich aber durchaus nachvollziehen können.

Getty Images Sky du Mont und Julia Schütze, November 2023

Getty Images Fayn Neven du Mont, Julia Schütze und Sky du Mont

gbrci / Future Image Julia Schütze und Sky du Mont im September 2022