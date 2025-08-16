Viermal reicht: Sky du Mont will nicht noch einmal heiraten

Sky du Mont (78) zieht den Schlussstrich. Nachdem er seine Schauspielkarriere an den Nagel gehängt hat, macht er nun deutlich, dass er auch mit der Ehe abgeschlossen hat. Der "Schuh des Manitu"-Darsteller verrät gegenüber Gala, ob er noch einmal vor den Altar treten würde: "Niemals. Denn vier Hochzeiten waren drei zu viel." Was seine Partnerin Julia Schütze dazu sagt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Skys Ex-Frauen Helga Lehner, Diane Stolojan, Cosima von Borsody und Mirja du Mont (49) würden seine Entscheidung aber vermutlich unterstützen.

Auch beruflich hat der 78-Jährige einen Entschluss gefasst. Mit "Das Kanu des Manitu" verabschiedet sich Sky von seiner langjährigen Karriere als Schauspieler. "Ich kann das jetzt mal öffentlich machen: Ich habe bei diesem Film entschieden und entschlossen, dass das mein letzter Film ist. Ich werde nie mehr vor der Kamera stehen", plauderte er kürzlich im Interview mit "Radio Arabella München" aus und berichtete: "Ich will nicht mehr drehen, nicht mehr in der Pampa sitzen und auf ein Dixiklo gehen."

"Das Kanu des Manitu" ist daher für Sky ein ganz besonderer Film. Das war auch bei der Premiere des Streifens in München spürbar. Laut t-online wurde der Santa-Maria-Darsteller nach der Vorführung mit einer Standing Ovation verabschiedet. Auf dem roten Teppich erschien er außerdem mit seiner Partnerin Julia – ein äußerst seltener Anblick. Der Silberschopf trug dabei ein schwarzes Ensemble, während die Journalistin ein weißes Kleid zum Besten gab.

Getty Images Sky du Mont, Schauspieler

Getty Images Sky du Mont beim Deutschen Fernsehpreis, September 2023

Getty Images Julia Schütze, Sky du Mont und Fayn du Mont, August 2025