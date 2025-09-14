Künstlername Bushido & Co.: So heißen die Stars wirklich

Viele berühmte Stars tragen im Rampenlicht andere Namen als in ihrem privaten Leben. Dies gilt laut Moviepilot sowohl für internationale Stars als auch für prominente Persönlichkeiten aus Deutschland. So kennen wir die TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes (51) aus zahlreichen Backshows. Doch wer hätte gedacht, dass sie eigentlich auf den Namen Doreen Grochowski hört? Ebenso macht es Elton (54) alias Alexander Duszat, der als Sidekick von Stefan Raab (58) bekannt wurde und mittlerweile selbst auf eine beachtliche TV-Karriere blicken kann.

Bei Musikern und Entertainern ist das Phänomen der Künstlernamen besonders verbreitet. Der deutsche Rap-Star Bushido (46) überrascht viele Fans, wenn sie erfahren, dass er Anis Mohamed Youssef Ferchichi heißt. Ebenso kurios verhält es sich mit Sky du Mont (78). Bekannt aus Kultfilmen wie "Der Schuh des Manitu", verbirgt sich hinter seiner markanten Aura und dem klangvollen Namen der bürgerliche Marco Claudio Cayetano Neven du Mont. Die extravagante Hella von Sinnen (66), bekannt aus Shows wie "Genial daneben", offenbart mit ihrem bürgerlichen Namen Hella Kemper ebenfalls einen anderen Geburtsnamen.

Und wer hätte gedacht, dass Dolly Buster (55), einst als Erotikdarstellerin bekannt, ursprünglich als Nora Baumbergerova geboren wurde? Ebenso überraschend ist die Tatsache, dass der exzentrische Entertainer Jürgen von der Lippe (77) eigentlich Hans-Jürgen Dohrenkamp heißt. Doch nicht nur aktuelle Stars, sondern auch Ikonen der Vergangenheit versteckten sich oft hinter Künstlernamen. Die unvergessene Romy Schneider (†43), die in ihrer Rolle als Sissi weltweit berühmt wurde, hieß in Wirklichkeit Rosemarie Magdalena Albach.

Anzeige Anzeige

Collage: ActionPress / imagebroker.com, RTL / Willi Weber Collage: Bushido und Elton

Anzeige Anzeige

Manfred Behrens / Future Image Enie van de Meiklokjes im November 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Romy Schneider als Sissi 1955