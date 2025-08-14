Rente: Sky du Mont hört nach "Das Kanu des Manitu" auf

Sky du Mont (78) hat nach beeindruckenden 55 Jahren in der Filmwelt seinen Abschied von der großen Leinwand bekanntgegeben. Mit seiner Rolle im Film "Das Kanu des Manitu" endete für den 78-Jährigen eine bemerkenswerte Karriere, die 1970 mit der Serie "Merkwürdige Geschichten" begann. "Ich weiß, das glaubt mir keiner. Aber das wird mein letzter Kinofilm", erklärte der Schauspieler gegenüber der Bild. Am 12. August verabschiedete er sich bei der Weltpremiere des Films in München von seinen Fans – unter Standing Ovations. Begleitet wurde diese emotionale Premiere von Tränen und sichtlicher Rührung, auch bei Regisseur Bully Herbig (57).

Die Entscheidung, sich aus dem Filmbusiness zu verabschieden, sei wohlüberlegt, erklärte Sky. "Ich wollte nie Schauspieler werden, dafür ist es nicht schlecht gelaufen", sagte er augenzwinkernd. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit vielen Größen der Branche zusammen – darunter Bully Herbig, Hape Kerkeling (60) und Otto Waalkes (77). Spätestens der letzte Drehtag zu "Das Kanu des Manitu" zeigte, wie viel Respekt und Bewunderung dem Schauspieler entgegengebracht werden. "Das ist ein würdiger Abgang, ein großes Vergnügen und eine riesige Ehre. Ich habe es sehr genossen", so Sky, dem dieser Abschied nicht leichtfiel.

Mit 1,95 Metern und seinem eleganten Auftreten war der Schauspieler immer eine imposante Erscheinung. Gleichzeitig eroberte er mit Charme und Charisma die Herzen seines Publikums. Nun möchte Sky seinen Ruhestand in vollen Zügen genießen – an der Seite seiner Partnerin Julia. Nebenbei bleibt er noch als Autor aktiv und geht seinem literarischen Schaffen nach, das ihn bis Anfang 2026 auf Lesetourneen führen wird. "Wer will denn so einen alten Knacker wie mich noch sehen?", scherzte er über den Zeitpunkt seines Rückzugs und bleibt damit wohl auch in der Erinnerung seiner Fans: Mit einem Augenzwinkern und jeder Menge Stil.

Getty Images Sky du Mont, Filmstar

Getty Images Michael Bully Herbig bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", 2025

Getty Images Sky du Mont und Julia Schütze, November 2023

