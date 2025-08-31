Sky du Mont findet, er ist vom erotischen Radar verschwunden

Sky du Mont (78) begeistert gerade doppelt: Neben der Premiere des Films "Das Kanu des Manitu" – der Fortsetzung des Comedy-Klassikers "Der Schuh des Manitu" von Michael "Bully" Herbig (57) – bringt der Schauspieler sein neues Buch "Der nächste Fehler kommt bestimmt" heraus. Darin widmet sich der 78-Jährige auf humorvolle Weise den Themen Alter und Selbstreflexion. "Jede Falte ist ein Sieg über den Herzinfarkt", schreibt Sky. Im Interview mit Bunte erklärte er nun, dass er schon länger bemerkt, wie sich die Reaktion der Menschen auf ihn im Alter verändert habe: "Auch als Mann wird man unsichtbar und fällt aus dem erotischen Radar."

Trotz der nachlassenden öffentlichen Aufmerksamkeit blickt der Schauspieler gelassen in die Zukunft. Auch privat hat Sky – nach einer bewegten Beziehungsbilanz mit insgesamt vier Scheidungen – wieder sein Glück gefunden. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Julia Schütze führt er eine für viele unkonventionelle Beziehung. Die beiden leben in getrennten Wohnungen in Hamburg und Österreich. Diese Distanz helfe, die Liebe frisch zu halten, erklärt der Schauspieler. Außerdem genießt es Sky, in Hamburg mit seinem Sohn Fayn in einer Männer-WG zu leben und seinen Alltag entspannt zu gestalten.

Das Familienleben und Themen rund um das Alter beschäftigen den 78-Jährigen intensiv. Sky hat längst vorgesorgt und alle wichtigen Dinge rund um seine Bestattung geregelt, um seinen Kindern später keine Last zu hinterlassen. "Ich hinterlasse meinen Kindern kein Chaos", betonte er. Ruhesuchend und reflektiert findet er so seinen persönlichen Frieden mit dem, was vor und hinter ihm liegt – und schaut dem Älterwerden ohne Angst entgegen.

Getty Images Sky du Mont, Schauspieler

Getty Images Der Cast von "Das Kanu des Manitu", 2025

Getty Images Fayn Neven du Mont, Julia Schütze und Sky du Mont