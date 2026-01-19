Vor Dschungel: SMS von Ex Sky machte Mirja du Mont sprachlos

Kurz vor ihrem Abflug ins australische Dschungelcamp hat Mirja du Mont (49) eine SMS bekommen, die sie fast sprachlos machte. Ex-Mann Sky du Mont (78) schickte ihr eine lange, sehr persönliche Nachricht, in der er ihr für das Abenteuer von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" den Rücken stärkte. Mirja verriet im Interview mit RTL, mit welchen Worten ihr Ex sie so sehr berührte: "Gestern kam die letzte SMS, die er mir geschrieben hat und die war krass. 'Wir stehen immer hinter dir. Also, die Kinder und ich. Lass dich nicht provozieren. Bleib, wie du bist. Du bist unsere Miri. Das reicht. Und wer anders musst du nicht sein.' Das fand ich so krass." Während Mirja sich auf Tage ohne Luxus, mit Reis und Bohnen und elf weiteren Promis im Camp vorbereitet, denkt sie noch immer an diese SMS. Mirja und Sky waren bis 2017 verheiratet.

Zuvor hatte Sky eher zurückhaltend reagiert, als er vom Dschungelprojekt seiner früheren Partnerin erfuhr. Mirja erzählte im Interview, seine erste spontane Reaktion sei gewesen: "Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, würde ich nicht machen. Also, wirklich so richtig, so heftig." Doch kurz vor ihrem Abflug änderte sich der Ton komplett. Skys berührende Zeilen trafen sie mitten ins Herz und passten zu ihrem großen Ziel im Camp: Sie möchte zeigen, dass sie mehr ist als nur "die Ex-Frau von". Sie hofft, dass die Zuschauer nach ihrem Auftritt sagen: "Du bist ganz anders, als ich gedacht habe."

Hätte Sky ihr vom Dschungelcamp abgeraten, hätte Mirja dennoch ihre eigene Entscheidung getroffen. "Er fragt mich auch nicht, was er arbeitet", sagte sie. Entscheidend sei vielmehr die Meinung ihrer Kinder gewesen. "Hätten meine Kinder nein gesagt, würde ich heute nicht hier sitzen. Das war meine allererste Frage: Ist euch das peinlich, wenn ich da reingehe? Und da haben beide gesagt: Auf gar keinen Fall", betonte Mirja. Nachdem sie den Segen ihrer Kinder eingeholt hatte, entschloss sie sich, das Abenteuer Dschungelcamp anzugehen. Sie hofft, dabei auch ihre Angststörungen zu überwinden. Mirja hat sich somit bewusst für diesen spannenden und zugleich herausfordernden Weg entschieden. Sie möchte ihre Ängste hinter sich lassen und gleichzeitig allen ihre wahre Persönlichkeit zeigen. Schon in anderen TV-Formaten, die in ihrer Vita stehen, konnte sie viele Sympathien gewinnen. Das Dschungelcamp läuft ab dem 23. Januar täglich zur besten Sendezeit auf RTL.

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Getty Images Sky du Mont, Filmstar

Getty Images Mirja und Sky du Mont, April 2011