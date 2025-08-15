Sky du Mont im "Kanu des Manitu": So überlebte Santa Maria

Santa Maria ist zurück! Fans von "Der Schuh des Manitu" können aufatmen, denn der Bösewicht, gespielt von Sky du Mont (78), spielt auch in der Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" seine ikonische Rolle. Eine Überraschung für viele, denn eigentlich war am Ende des ersten Films sein Schicksal besiegelt: Er versank in einer ölig-schwarzen Grube und schien endgültig aus dem Spiel. Doch wie sich jetzt herausstellt, hat Santa Maria überlebt, wie Moviepilot berichtet.

Die Erklärung für sein Überleben fällt typisch für die humorvolle Art der Reihe aus: Die Grube, in die er fiel, war schlicht nicht tief genug, um ihn wirklich zu verschlingen. "Oh, ich kann ja stehen", heißt es später nonchalant im Film – eine klare Anspielung auf die oft konstruierten Comebacks von Filmfiguren. Doch damit nicht genug: Im neuen Abenteuer zeigt der Schurke auch bei einem spektakulären Zugabsturz seine Überlebenskünste. Mithilfe eines Fallschirms entkommt er in der Post-Credit-Szene erneut seinem vermeintlichen Ende.

Skys Darstellung als Santa Maria gehört zu den Highlights von "Das Kanu des Manitu". Einst für seine Rolle mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet, bleibt der Schauspieler mit dem eleganten Auftreten und der unverwechselbaren Stimme eine Schlüsselfigur der Reihe. Mit "Das Kanu des Manitu" knüpfen Bully und sein Team an den Erfolg des Vorgängers an und nehmen sich einmal mehr selbst aufs Korn – eine Parodie, die bei Fans beliebter Figuren und kurioser Wendungen sicherlich für Begeisterung sorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sky du Mont, Schauspieler

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Das Kanu des Manitu", 2025