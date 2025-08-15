Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Sky du Mont
Sky du Mont im "Kanu des Manitu": So überlebte Santa Maria

Sky du Mont im "Kanu des Manitu": So überlebte Santa Maria

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min

Santa Maria ist zurück! Fans von "Der Schuh des Manitu" können aufatmen, denn der Bösewicht, gespielt von Sky du Mont (78), spielt auch in der Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" seine ikonische Rolle. Eine Überraschung für viele, denn eigentlich war am Ende des ersten Films sein Schicksal besiegelt: Er versank in einer ölig-schwarzen Grube und schien endgültig aus dem Spiel. Doch wie sich jetzt herausstellt, hat Santa Maria überlebt, wie Moviepilot berichtet.

Die Erklärung für sein Überleben fällt typisch für die humorvolle Art der Reihe aus: Die Grube, in die er fiel, war schlicht nicht tief genug, um ihn wirklich zu verschlingen. "Oh, ich kann ja stehen", heißt es später nonchalant im Film – eine klare Anspielung auf die oft konstruierten Comebacks von Filmfiguren. Doch damit nicht genug: Im neuen Abenteuer zeigt der Schurke auch bei einem spektakulären Zugabsturz seine Überlebenskünste. Mithilfe eines Fallschirms entkommt er in der Post-Credit-Szene erneut seinem vermeintlichen Ende.

Skys Darstellung als Santa Maria gehört zu den Highlights von "Das Kanu des Manitu". Einst für seine Rolle mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet, bleibt der Schauspieler mit dem eleganten Auftreten und der unverwechselbaren Stimme eine Schlüsselfigur der Reihe. Mit "Das Kanu des Manitu" knüpfen Bully und sein Team an den Erfolg des Vorgängers an und nehmen sich einmal mehr selbst aufs Korn – eine Parodie, die bei Fans beliebter Figuren und kurioser Wendungen sicherlich für Begeisterung sorgt.

Sky du Mont, Schauspieler
Getty Images
Sky du Mont, Schauspieler
Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"
United Archives GmbH
Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"
Der Cast von "Das Kanu des Manitu", 2025
Getty Images
Der Cast von "Das Kanu des Manitu", 2025
Was haltet ihr davon, dass Santa Maria das Ende von "Der Schuh des Manitu" überlebt hat?
In diesem Artikel