Mirja du Mont bricht wegen ihres Ex-Mannes Sky in Tränen aus

Im Dschungelcamp kommt es für Mirja du Mont (50) zu einem emotionalen Moment, als sie offen über ihre Ehe mit ihrem Ex-Mann Sky du Mont (78) spricht. Auf Nachfragen von ihren Mitcamperinnen Ariel und Samira Yavuz (32) schildert sie die Beziehung und das Ende ihrer Ehe. Mirja erinnert sich daran, dass sie und der 29 Jahre ältere Schauspieler von Anfang an eine besondere Verbindung hatten. Es war jedoch der unterschiedliche Lebensstil, der sie schließlich entzweite. Während sie Festivals und Techno liebte, zog Sky ruhigere Tage vor. "Das tat mir wirklich sehr leid, er hat darunter sehr gelitten", erklärt die Schauspielerin traurig, betont aber, dass zwischen ihnen nie böse Worte fielen. Eine rührende Erinnerung an ein Gespräch mit Sky im vergangenen Jahr bringt Mirja schließlich zu Tränen.

Trotz der Trennung vor zehn Jahren ist das Verhältnis zwischen den beiden Ex-Partnern weiterhin von Respekt und Zuneigung geprägt. "Ich bin dir nicht böse. Du hast alles richtig gemacht", hatte Sky ihr gesagt – Worte, die Mirja besonders bewegen und sie nun im Camp zum Weinen bringen. Samira nimmt sie daraufhin tröstend in den Arm und versichert ihr: "Du lebst ja auch nur einmal, du musst doch kein schlechtes Gewissen haben. Oh Gott, wie sehr hat dich das belastet. Aber du hast alles richtig gemacht!" Mirja betont während des Gesprächs außerdem, dass sein Geld für sie nie eine Rolle gespielt habe: "Das ist mir total unwichtig. Es ist der Mensch, du musst ihn sehen, du musst ihn fühlen und dann ist es das oder nicht."

Abseits der Kameras verbindet Mirja und Sky eine lange gemeinsame Geschichte, die auch nach der Scheidung nicht abgerissen ist. Der Schauspieler macht seiner Ex-Frau immer wieder Mut, stärkt ihr den Rücken und bezieht auch die gemeinsamen Kinder in diese Unterstützung mit ein. Vor ihrem Einzug in den Dschungel meldete sich Sky bereits per SMS bei Mirja und erinnerte sie daran, dass sie zu Hause bedingungslos unterstützt wird: "Wir stehen immer hinter dir. Also, die Kinder und ich. Lass dich nicht provozieren. Bleib, wie du bist. Du bist unsere Miri. Das reicht. Und wer anders musst du nicht sein." Mirja zeigte sich sehr berührt von diesen Worten und erzählte gegenüber RTL: "Das fand ich so krass."

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL Samira Yavuz (r.) und Mirja du Mont, Dschungelcamp 2026

Getty Images Mirja und Sky du Mont, April 2011