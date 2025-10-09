"Sollte man feuern": Sky du Mont kritisiert ZDF-Traumschiff

Sky du Mont (78), der bekannte Schauspieler und Publikumsliebling, hat in einem Interview mit der Zeitschrift Freizeit Vergnügen nun deutliche Kritik am ZDF-Traumschiff und dessen Besetzung geübt. Der 78-Jährige spart dabei nicht mit klaren Worten: Vor allem Florian Silbereisen (44), der aktuell die Rolle des Kapitäns Max Parger spielt, kommt bei ihm schlecht weg. "Schauspielen hat ja nicht unbedingt etwas mit Talent zu tun, sondern auch mit Ausstrahlung. Und Florian Silbereisen hat null Ausstrahlung", erklärt er. Für ihn sei der Schlagerstar eine Fehlbesetzung, da ein Kapitän "Ecken und Kanten" haben müsse. Seine scharfe Kritik trifft aber auch die Redakteure der Serie: "Das sind die Leute, die man feuern sollte. Die haben nicht alle Tassen im Schrank."

Mit seiner Meinung ist "Der Schuh des Manitu"-Star allerdings nicht allein. Die Diskussion um den aktuellen Kurs des traditionsreichen Formats wird immer lauter. Schon in der Vergangenheit hatte Schauspielerin Mariella Ahrens (56) geäußert, dass sie die Wahl von Prominenten wie Florian für Schauspielrollen kritisch sehe. Sie betonte, dass es in Deutschland genügend talentierte Profis gebe, die die Rolle glaubhafter interpretieren könnten. Auch Daniel Morgenroth, der als Staff-Kapitän beim "Traumschiff" zu sehen ist, kritisierte die Entwicklung hin zu Besetzungen, die stärker auf Popularität und Einschaltquoten abzielen.

Sky ist bekannt für seine scharfzüngigen Kommentare und blickt auf eine lange Karriere im deutschen Fernsehen und Kino zurück. Der Schauspieler hat sich zuletzt wegen seines Alters und dem Wunsch nach einem ruhigeren Leben von der Branche zurückgezogen, ist aber nach wie vor ein prägender Name. Privat hatte er dreimal geheiratet und ist Vater von drei Kindern. Die Leidenschaft für die Schauspielerei scheint ihn jedoch auch im Ruhestand nicht loszulassen, wie seine deutlichen Worte über die Entwicklungen der Branche beweisen.

Sky du Mont, Schauspieler

Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth, "Das Traumschiff"-Stars

Fayn Neven du Mont, Julia Schütze und Sky du Mont

