Krebskampf: Thomas Gottschalks Sohn teilt neue Familienfotos

Roman Gottschalk hat neue Familienfotos veröffentlicht – und damit einen warmen Gruß über den Atlantik an seinen Vater Thomas Gottschalk (75) geschickt. Der 43-Jährige teilte auf Instagram Aufnahmen mit Ehefrau Melissa und Sohn Sebastian, die den Familienalltag in innigen Momenten zeigen. Während Thomas in Deutschland gegen seine Krebserkrankung kämpft, stehen ihm Ehefrau Karina und Roman fest zur Seite. Im Mittelpunkt der Bilder: Thomas' Enkelchen Sebastian, der mit blondem Schopf, verschmitztem Lächeln und großer Statur mehr denn je wie ein kleiner "Thommy" wirkt. Unterlegt sind die Einblicke mit dem Song "Good Days". Melissa schrieb zu den Fotos: "Zusammen ist unser Lieblingsplatz".

Die Fotoserie zeigt Sebastian mit seinen Eltern vor malerischer Strandkulisse – mal kuschelnd, mal händchenhaltend, immer mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Details zum Aufnahmeort verrät die Familie nicht. Die Fotografin lebt in Kalifornien – mehr geben die Posts nicht preis. Thomas, die Wetten, dass ...?-Legende, die ihren Lebensmittelpunkt aus den USA zurück nach Deutschland verlegt hat, dürften die Familienbilder Kraft spenden. Der Entertainer machte seine Erkrankung Ende November öffentlich und gibt sich seither nach außen optimistisch. Dass die Familie füreinander da ist, betonen die Gottschalks auch ohne viele Worte. Die Botschaft der Fotos ist klar: Nähe, Zusammenhalt, Alltag, der weitergeht.

Roman, der in den letzten Wochen mehrfach öffentlich seine Unterstützung für seinen Vater betont hat, ist ein wichtiger Pfeiler in Thomas' Leben. Die enge Bindung zwischen Vater und Sohn zeigt sich auch daran, dass Roman keine Gelegenheit auslässt, dem Moderator eine Stütze zu sein. In der Vergangenheit hatte Roman in Interviews bereits betont, wie stolz er auf die Stärke seines Vaters ist – eine Eigenschaft, die dem 75-Jährigen sicher auch jetzt helfen dürfte, diese extrem herausfordernde Zeit gut zu überstehen.

Instagram / golfmitgottschalk Thomas Gottschalk und sein Sohn Roman Gottschalk

Instagram / roman_gottschalk Roman Gottschalk mit seiner Frau Melissa und ihrem Sohn Sebastian

Instagram / thea_gottschalk Roman Gottschalk, Mama Thea Gottschalk, seine Frau Melissa und Sohn Sebastian