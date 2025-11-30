TV-Legende Thomas Gottschalk enthüllt seine Krebserkrankung

Thomas Gottschalk (75) hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Gegenüber der Bild erklärte der Showmaster: "Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs." Seit Juli 2025 kämpft die TV-Legende im Verborgenen gegen die Krankheit, die ihn zu mehreren Operationen und zum Einsatz starker Schmerzmittel zwingt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina entschied sich der Moderator nun, diese schwere Nachricht mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Bisher hatte das Publikum nichts von Thomas' Leiden geahnt, da er sein privates Schicksal trotz der intensiven Behandlungen geschickt verborgen hielt. Nun bricht er das Schweigen über den seltenen, bösartigen Krebs, der sein Leben seit Monaten bestimmt. In dem Gespräch mit der Bild klärt auch Ehefrau Karina über den Zustand ihres Mannes auf: "Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen." Bereits zwei Operationen musste der Moderator über sich ergehen lassen. "Weil noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen war, als vermutet", so seine Frau.

Vor kurzem sorgte Thomas für verwirrende Auftritte bei Award-Shows. Diese könnten rückblickend auf die nicht genommene Pause des Moderators zurückzuführen sein, denn Thomas selbst betitelte es als "größten Fehler", keine Auszeit genommen zu haben. "Aber ich hatte fest zugesagte Engagements und Verträge, die ich erfüllen wollte", berichtete er. Thomas Gottschalk ist als eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens bekannt. Mit seiner Art prägte er jahrzehntelang Shows wie Wetten, dass..? und schuf unvergessliche TV-Momente. Sein Privatleben hielt er trotz seines großen Ruhms meist aus der Öffentlichkeit heraus. Der Moderator ist als liebevoller Vater von zwei Kindern bekannt und lebt aktuell mit Ehefrau Karina zusammen. Seine Offenheit über die Diagnose zeigt, wie sehr er darauf vertraut, dass seine Fans und Wegbegleiter ihn in dieser schweren Zeit unterstützen.

Imago Thomas Gottschalk zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13.09.2019

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, Bambi-Verleihung 2025

