Trotz Kritik: Hape Kerkeling lobt Thomas Gottschalks Arbeit

Hape Kerkeling (61) nimmt Thomas Gottschalk (75) gegen das anhaltende mediale Bashing in Schutz. In einem Doppelinterview mit Comedienne Tahnee Schaffarczyk (33) für den Stern verteidigte der Entertainer seinen Kollegen mit deutlichen Worten: "Also da muss ich den Medien jetzt mal was sagen: Dieses Thomas-Gottschalk-Bashing finde ich furchtbar." Hape, der gemeinsam mit Tahnee für den neuen Horst-Schlämmer-Film vor der Kamera steht, würdigt das Vermächtnis des Moderators für das deutsche Fernsehen. "Gottschalk hat das deutsche Fernsehen aus der piefigen Blumenkübel-Ära mit Showtreppe und Nacktballett herausgeholt. Er hat dafür gesorgt, dass Frauen auf Augenhöhe waren", erklärte der Comedian gegenüber dem Magazin.

Seine Filmpartnerin Tahnee sieht die Sache deutlich differenzierter und widersprach dem 60-Jährigen im Gespräch um den Wetten, dass..?-Moderator, der lange gemeinsam mit Michelle Hunziker (49) durch die Show führte. Tahnee erinnerte an "seine Hand auf den Knien unzähliger Damen" und stellte klar, dass Thomas zwar einer der größten Entertainer und Moderatoren Deutschlands sei, man aber dennoch "einiges kritisch betrachten" müsse. Auch Branchenkollegen und Altersgenossen wie Komiker Atze Schröder (60) stellten die Denkweise von Thomas bereits in Frage. In dem neuen Film, an dem Tahnee mit Hape gerade arbeitet, will Provinzreporter Horst Schlämmer herausfinden, warum viele Menschen so unglücklich sind. Laut den Komikern liegt das auch an der aktuellen politischen Weltlage.

Hape, dem sein großer Durchbruch Mitte der 80er-Jahre mit der ARD-Sendung "Känguru" gelang, sprach in dem Interview daher auch über eigene Diskriminierungserfahrungen. "Ich wurde in Italien als schwuler Mann so diskriminiert, dass ich dort nicht mehr sein wollte", offenbarte der gebürtige Recklinghausener. Der Comedian, der durch seine zahlreichen Fernsehauftritte und Figuren wie Horst Schlämmer zu einem der bekanntesten Entertainer Deutschlands wurde und sich auch sozial engagiert, hatte sich bereits vor Jahren zu seiner Homosexualität bekannt. Mit seinem Buch "Ich bin dann mal weg" über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg bewies er zudem sein Talent als Autor und landete einen Bestseller.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Thomas Gottschalk wird von Hape Kerkeling verteidigt, 2026.

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Getty Images Atze Schröder, Comedian

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Getty Images Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk im November 2021