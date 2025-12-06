Thomas Gottschalk richtet hoffnungsvolle Worte an seine Fans

Thomas Gottschalk (75) hat sich jetzt mit einem emotionalen Instagram-Post an seine Fans gewandt und dabei aufmunternde Worte gefunden. Anlass ist die Ausstrahlung seiner vorerst letzten TV-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert", die heute um 20:15 Uhr bei RTL läuft. Der Entertainer, der kürzlich eine Krebsdiagnose bekanntgeben musste, betont: "Macht euch bitte um mich keine Sorgen. Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle." Gleichzeitig hofft er, dass viele Fans die Sendung live verfolgen werden: "Ich bin auf jeden Fall dabei", sagt er.

Der kurze Clip löste zahlreiche Reaktionen unter seinen Followern aus. Einer schrieb in den Kommentaren: "Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste, werd bald gesund und habe wunderschöne gemeinsame Jahre mit deiner Karina." Auch prominente Unterstützer meldeten sich zu Wort: Schauspielerin Jenny Elvers (53) und Moderatorin Frauke Ludowig (61) hinterließen jeweils rote Herzen unter dem Instagram-Post. Moderator-Kollege Dieter Könnes kommentierte: "Einfach den letzten Tanz in vollen Zügen genießen und dann mit ganz viel Stolz auf eine fantastische und einzigartige Karriere zurückblicken."

Privat ist Thomas Gottschalk schon lange für seinen unermüdlichen Optimismus bekannt. Karina Mroß, mit der er seit einigen Jahren liiert ist, steht ihm dabei stets zur Seite. Der TV-Moderator hat in seiner jahrzehntelangen Karriere nicht nur durch sein Entertainment-Talent beeindruckt, sondern auch Kritik einstecken müssen. Seine treue Fangemeinde steht ihm jedoch bei. Auf Instagram richtet er sich an seine Follower: "In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Euer Thomas."

Anzeige Anzeige

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Imago Thomas Gottschalk zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13.09.2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, September 2023