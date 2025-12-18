Thomas Gottschalk: Besinnliches Fest trotz Umzug & Krankheit

Es sind harte Monate, die hinter Thomas Gottschalk (75) liegen. Nach der Diagnose eines epitheloiden Angiosarkoms, einem seltenen bösartigen Tumor, und zwei großen Operationen hat sich Thomas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In den kommenden Monaten möchte sich der Moderator ganz auf seine Genesung konzentrieren. Doch kurz vor Weihnachten gewährte er der Zeitschrift Bunte ein Interview. Gemeinsam mit seiner Frau Karina Mroß erzählte er dem Magazin, wie sie die Feiertage verbringen wollen: nicht etwa im vertrauten Zuhause in Baden-Baden, sondern in einer Übergangswohnung in München. Weil ihr neues Haus in Gräfelfing bei München noch nicht fertig ist, feiert das Paar zwischen Umzugskartons. Karina beschreibt das Fest daher im Interview als "ganz komische Nummer."

Trotz provisorischem Zuhause und gesundheitlicher Belastung halten die beiden an vertrauten Ritualen fest. Thomas verriet, wie die Feiertage ablaufen sollen: "Erst gehen wir in die Kirche. Karina macht eine hervorragende Weihnachtsgans. Ich dekoriere den Baum und spiele 'Stille Nacht' auf dem Klavier." Die schlichte, fast improvisierte Kulisse in der gemieteten Münchner Wohnung mindert die Vorfreude auf Weihnachten nicht. Alles in allem wird das Weihnachtsfest "sehr beschaulich" ausfallen, fasste der ehemalige Wetten, dass..?-Moderator das geplante Fest zusammen. Während er weiterhin auf Opiate angewiesen ist und seine Kräfte einteilen muss, versucht das Paar ein Stück Normalität in diesem schwierigen Jahr zu bewahren, in dem es Thomas gesundheitlich schlecht ging und Karina an der Krebsdiagnose ihres Mannes fast "zerbrochen" wäre.

Mit Karina, die früher im Mediengeschäft tätig war, verbindet Thomas eine Partnerschaft, in der gemeinsame Routinen – wie das Weihnachtsessen oder die Musik am Klavier – einen hohen Stellenwert haben. Freunde und Bekannte beschreiben den Moderator seit Jahren als jemanden, der zwar beruflich für große Shows steht, privat aber überschaubare Runden und persönliche Gespräche schätzt. Musik begleitet Thomas seit seiner Jugend. Immer wieder erzählte er in Interviews, wie sehr ihn Klavier und alte Weihnachtslieder an seine eigene Kindheit erinnern. In einem Jahr, das von Krankheit und Veränderungen geprägt ist, knüpfen Thomas und Karina mit ihrem stillen Fest in München an genau diese persönlichen Erinnerungen und Gewohnheiten an.

Imago Bei der Bambi-Verleihung 2025: Thomas Gottschalk mit Ehefrau Karina Mroß in den Bavaria Filmstudios, München

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß im August 2024

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, München